Tunceli'deki Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Hastane Duvarlarını Resimlerle Güzelleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli'deki Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Hastane Duvarlarını Resimlerle Güzelleştirdi

Tunceli\'deki Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Hastane Duvarlarını Resimlerle Güzelleştirdi

Tunceli'de bulunan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastanenin çocuk servisi bölümündeki duvarları resim çizerek güzelleştirdi. Öğrenciler, resim yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları bu projede, çizgi film karakterlerini hastane duvarlarına çizerek hastaların ve ziyaretçilerin moralini yükseltti. Lise müdürü ve öğretmenler, öğrencilerin gelişimi için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Öğrenciler ise bu projelerde yer almanın resme olan ilgilerini artırdığını ve daha çok sevmelerini sağladığını ifade etti.

26.03.2024 11:43
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Tunceli'de Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentteki hastanenin çocuk servisi bölümündeki duvarları resim çizerek güzelleştirdi.

Kentte 4 yıl önce açılan Atatürk Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar Lisesi'nde 48 öğrenci eğitim görüyor, 15 öğretmen de görev yapıyor.

Müzik ve resim alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği lisede, güzel sanatlarla ilgili teorik ve teknik dersler veriliyor.

Bu sayede becerilerini geliştiren öğrenciler, zamanlarının çoğunu müzik aleti çalarak ya da resim yaparak değerlendiriyor.

Lisenin resim bölümündeki 24 öğrenci de belirli zamanlarda sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Tunceli Devlet Hastanesi'nde resim çalışması yaptı.

Öğretmenleri ile hastaneye gelen öğrenciler, çocuk hastalıkları servisinin koridor duvarlarına çizgi film karakterlerini çizerek güzelleştirdi.

"Resimleri gerçek hayatla buluşturduklarında daha da hevesleniyorlar"

Lise müdürü Musa Toplu, AA muhabirine, öğrencilerin gelişimi için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin çizdikleri resimlerle hastanenin duvarlarını güzelleştirdiğini belirten Toplu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz yaptıkları resimleri gerçek hayatla buluşturduklarında daha da hevesleniyorlar. Böylece resmin hayatın içerisinden bir olgu olduğunun kanısına varıyorlar. Bu durum da öğrencileri bir adım öne ve öteye taşıyor. Öğrencilerimiz okulda resimle ilgili öğrendiklerini bu defa hastane koridorlarının duvarlarına yansıttı ve hünerlerini sergiledi."

"Çok yönlü yetiştirmeye çalışıyoruz"

Resim öğretmeni Rukiye Altınok ise üniversitelerin resim ve öğretmenlik bölümlerine öğrenci yetiştirdiklerini aktardı.

Öğrencilerin güzel yerlere gelmesini sağlamak istediklerini ifade eden Altınok, "Okulumuzda desen, iki boyutlu sanat, heykel ve grafik atölyelerimiz oluyor. Öğrencilerimiz bunların yanında genel sanat tarihi ve sanat eserleri analizleri gibi teorik dersler görüyor. Öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Asmera Azra Yıkılmaz da resim sanatına çocukluk yaşlarında ilgi duyduğunu anlattı.

Yıkılmaz, "Okulda vaktimi çok dolu ve keyifli geçiriyorum. Öğretmenlerim bana sosyal anlamda ve derslerim konusunda çok şey kattı. Böyle projelerde yer almak hevesimi artırıyor ve resmi daha çok sevmeye başlıyorum." ifadelerini kullandı.

Müzeyyen Ecrin Yalçın da hastane duvarlarının bir tuval olarak kullanıp hasta çocuklar için resim çizmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'deki Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Hastane Duvarlarını Resimlerle Güzelleştirdi - Son Dakika

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