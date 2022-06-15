Tunceli'nin doğal ve tarihi güzellikleri fotoğraf maratonuyla tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'nin doğal ve tarihi güzellikleri fotoğraf maratonuyla tanıtılacak

15.06.2022 16:30
Tunceli'nin doğal ve tarihi güzellikleri fotoğraf maratonuyla tanıtılacak

Tunceli'de doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla 1-4 Temmuz tarihleri arasında fotoğraf maratonu düzenlenecek.

Tunceli'de doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla 1-4 Temmuz tarihleri arasında fotoğraf maratonu düzenlenecek.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansınca (FKA) organize edilen etkinlikte, tarihi, kültürel değerler ve doğal güzellikler ile insan portrelerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kentin görsel arşivinin oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya, yurt içi ile dışından çok sayıda fotoğrafçı, gezgin ve doğaseverin katılması bekleniyor.

Katılımcıların kentin doğal güzelliklerini, yaban hayatını ve tarihi güzelliklerini fotoğraflayacağı yarışma 4 gün sürecek.

Etkinlik boyunca fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğraflardan en fazla 8'ini yarışmaya sunarak ödül kazanabilecek.

Sonuçları 6 Temmuz'da açıklanacak yarışmada, fotoğrafları, sanat fotoğrafçısı ve yazar Çerkes Karadağ, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, fotoğraf sanatçısı Dr. Erdal Kınacı, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan, Fırat Kalkınma Ajansı Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi Başkanı Ümit Gülyağı'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Birincilik ödülü 10 bin lira olan yarışma sonucunda 55 kişiye ödül verilecek.

YORUMLAR
500
Kendinden geçmiş halde davul çalıyordu, köpeğin havlaması ile neye uğradığını şaşırdı Kendinden geçmiş halde davul çalıyordu, köpeğin havlaması ile neye uğradığını şaşırdı Tunceli'yi sağanak vurdu Tunceli'yi sağanak vurdu
Kaynak: AA

Tunceli, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin doğal ve tarihi güzellikleri fotoğraf maratonuyla tanıtılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'nin doğal ve tarihi güzellikleri fotoğraf maratonuyla tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement