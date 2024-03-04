Tunceli Valisi, motosikletiyle doğa gezilerini paylaşarak kentin güzelliklerini tanıtıyor

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, motosikletiyle doğa gezilerinde çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kentin güzelliklerinin tanınmasına katkı sunuyor.
Geçen yıl ağustos ayında göreve başlayan Vali Tekbıyıkoğlu, doğa ve motosiklet tutkusuyla dikkati çekiyor.
Fırsat bulduğu zamanlarda motosikletiyle genellikle Munzur ve Pülümür vadilerini turlayan Tekbıyıkoğlu, el değmemiş güzellikler arasında vakit geçiriyor.
Seyahat esnasında yaban hayvanlarını da yakından görme fırsatı bulan Tekbıyıkoğlu, çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Şehrin tarihi, kültürel ve doğal alanlarını tanıtan Tekbıyıkoğlu, bölgeye daha çok yerli ve yabancı turistin gelip gezmesine vesile oluyor.
"Doğa sporlarıyla uğraşanlar Tunceli'yi yoğunlukla kullanmaya başladı"
Tekbıyıkoğlu, AA muhabirine, kentte yaşayanların doğayı çok sevdiğini ve korumaya çalıştığını söyledi.
Yöre halkının çevre disiplinini önemsediğini belirten Tekbıyıkoğlu, mümkün olduğunca doğada vakit geçirmeye çalıştığını kaydetti.
Türkiye'nin diğer illerindeki insanların Tunceli'ye rahatlıkla gelebileceğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Burası gizli kalmış bir güzellik ama terör münasebetiyle bu coğrafya yeterince tanınamadı, görülemedi ve bilinemedi. Bu problem bölgemizde tamamen ortadan kalktı. İnsanlar kampa ve piknik yapmaya geliyorlar. Doğa sporlarıyla uğraşanlar Tunceli'yi yoğunlukla kullanmaya başladı." dedi.
"İnsanın kanadı yoksa motosiklet kullanmalı"
Bir yıldır motosiklet kullandığını, kentin belirli noktalarında motosikletle tur attığını anlatan Tekbıyıkoğlu, "İnsanın kanadı yoksa motosiklet kullanmalı. O hissiyat, o özgürlük ve o rüzgarın değişini hissetmek çok keyifli. Motosiklet tutkunlarının en fazla keyif aldığı yerlerden bir tanesi de virajlı alanlar. Tunceli'de de hem muazzam bir tabiat hem de dağlar nedeniyle kara yollarında çokça viraj var. Belki de burası motosiklet severler için Türkiye'de en çok tercih edilen şehir bile olabilir." ifadelerini kullandı.
"Dağ keçilerine neredeyse başlarını okşayacak kadar yaklaşabiliyoruz"
Kentin yaban hayatı varlığıyla da öne çıktığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"Başka illerde dürbünle görebileceğimiz yaban hayvanlarını burada birkaç metre mesafeden görebiliyoruz. Dağ keçilerine neredeyse başlarını okşayacak kadar yaklaşabiliyoruz. Munzur Vadisi'nden geçen Munzur Çayı, enteresan bir şekilde yılın her döneminde turkuaz renginde akıyor. Bahar ve yaz aylarında ormanların yeşillenmesiyle Munzur Vadisi'nde aşık olunacak görüntüler ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Pülümür Vadisi'nde de taştan tünellerin içerisinden geçiyorsunuz."
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