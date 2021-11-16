36. Uluslararası Kitap Fuarı, öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor - Son Dakika

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Tunus 36. Uluslararası Kitap Fuarı, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

Başkent Tunus'taki Kram Fuar Merkezi'nde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla "Kitap en iyi arkadaştır" sloganıyla düzenlenen fuar, yoğun katılımla sürüyor.

Tunus Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile yüzlerce öğrenciyi kitapla buluşturan fuara Türkiye'den katılan Ufuk Yayınevi çalışanı Ubeyde Kartume, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genelde yurt içinde fuarlara katılıyorduk, bu sene ilk defa uluslararası bir fuara katılıyoruz, ziyaretçilerin yayın evimize ait kitaplara ilgisi çok güzel. Yurt dışına kitap gönderdiğimizi için uluslararası fuarlara katılmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Fuara Tunus'tan katılan yazar ve yayınevi sahibi Hişam Kasım ise, "Bir yazar ve yayıncı olarak kitap fuarlarını büyük bir şölen olarak görüyorum. Fuarda kitap satışından ziyade hedefimiz kitapları anlatmak kitap okumanın önemine dikkat çekmek. Çocukların kitap fuarına katılımı çok önemli, bu yaşlarda kitapları tanımaları için büyük fırsat. Fuara 12'si yeni yayınlanmış olmak üzere 52 kitapla katıldık. Fransızca yazılan eserlerin çoğunu Tunus'ta basıp yurt dışına satıyoruz. Umarım bir gün Türkiye'den yazarlar ve yayınevleriyle anlaşarak aynı şekilde Türk okuyucuyla da buluşuruz." dedi.

Tiyatro gösterisi, konser ve imza günleri gibi farklı kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapan fuar, 21 Kasım'a kadar devam edecek.

1982'den beri her yıl düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nın sonuncusu Kovid-19 salgınından önce Nisan 2019'da yapılmıştı.

Bu yıl da nisan ayında yapılması planlanan fuar, Kovid-19 salgını sonucu kitapların Tunus limanlarına ulaşılmasında zorluk yaşanması nedeniyle üç kez ertelenmişti.