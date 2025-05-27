Tunus'ta Türk Filmleri Haftası Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunus'ta Türk Filmleri Haftası Başladı

Tunus\'ta Türk Filmleri Haftası Başladı
27.05.2025 11:51
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Türk Filmleri Haftası, Tunus'ta 5 filmle sinemaseverlerle buluşuyor ve kültürel etkileşimi artırıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Tunus Büyükelçiliği, Tunus Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Tunus Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen 'Türk Filmleri Haftası', 25 Mayıs 2025 tarihinde başladı.

Tunus'un önemli kültür merkezlerinden La Marsa'da yer alan L'Agora Sineması'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen beş filmin gösterildiği festival kapsamında, bugüne dek ' Rafadan Tayfa: Kapadokya', 'Gülizar' ve Semih Kaplanoğlu'nun 'Buğday' filmi Tunuslu izleyicilerle buluştu. Gösterimlerin ilki olan 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'ya, T.C. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, yapımcı İsmail Fidan, 'Gülizar'ın yönetmeni Belkıs Bayrak, misyon temsilcileri ve çok sayıda Tunuslu sinemasever katıldı.

Türk Filmleri Haftası, bugün 'Bizim İçin Şampiyon' filmiyle sürecek. Gösterim öncesinde, Tunus'taki Yunus Emre Enstitüsü'nde filmin başrol oyuncusu Ekin Koç'un katılımıyla özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Festival, 28 Mayıs'ta Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu'da' filmiyle sona erecek.

Sinema Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hayata geçirilen 'Türk Filmleri Haftası' etkinliği, Tunus'ta büyük ilgi gören Türk dizileri ve filmlerinin kültürel etkisini daha da pekiştirirken, izleyicilere yapımcı ve yönetmenlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı da sunuyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen film gösterimleri, Türk sinemasının evrensel diliyle kültürler arası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

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