Turgutlu\'da minik oyuncular büyüledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 13:27  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu'nun sahnelediği "Oyun Bozuldu" adlı oyun, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde ilk gösteriminde izleyiciden büyük beğeni topladı. Minik oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan "Oyun Bozuldu" adlı tiyatro oyunu, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. İlk kez sahnelenen oyun, hem kurgusu hem de sahnedeki enerjisiyle büyük ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan oyun, minik oyuncuların performansıyla salondan tam not aldı. Eğlenceli anlatımı ve akıcı kurgusuyla sahnelenen gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle takip edilerek uzun süre alkışlandı.

Gösterimi, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Meclis Üyesi Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık da izledi. Protokol üyeleri, oyun sonunda sahneye çıkarak minik oyuncuları tebrik etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, çocukların sanata yönelmesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın küçük yaşta sanatla buluşması, onların özgüvenli bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Bugün sahnede izlediğimiz performans bizleri çok mutlu etti. Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 13:44:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.