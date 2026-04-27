Turgutlu\'da minik oyuncular büyüledi

Turgutlu Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan "Oyun Bozuldu" adlı tiyatro oyunu, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. İlk kez sahnelenen oyun, hem kurgusu hem de sahnedeki enerjisiyle büyük ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan oyun, minik oyuncuların performansıyla salondan tam not aldı. Eğlenceli anlatımı ve akıcı kurgusuyla sahnelenen gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle takip edilerek uzun süre alkışlandı.

Gösterimi, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Meclis Üyesi Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık da izledi. Protokol üyeleri, oyun sonunda sahneye çıkarak minik oyuncuları tebrik etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, çocukların sanata yönelmesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın küçük yaşta sanatla buluşması, onların özgüvenli bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Bugün sahnede izlediğimiz performans bizleri çok mutlu etti. Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA