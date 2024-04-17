Turizm Haftası kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu
RİZE - Rize'de "Turizm Haftası" etkinlikleri çerçevesinde il merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
15-22 Nisan 2024 48. Turizm haftası etkinlikleri bugün itibariyle başladı. Protokol, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü için toplandı. Yürüyüş öncesinde toplanan kalabalık tulum sesi eşliğinde horon oynadılar. Meydanda başlayan kortej yürüyüşünde Rize kültürünü tanıtan ürünler ve kıyafetler yer aldı. Yürüyüş Atatürk ve Cumhuriyet caddesi üzerinden gerçekleştirildi. Sonrasında tekrardan meydana dönen vatandaşlar yürüyüşü tamamlandı. Yürüyüşe, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Rize'de 12 ay boyunca turizm yapılacağını belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Turizmle paydaş olan tüm kesimler 12 ay boyunca bu ilde artık turizm yapacak. Bu il turizm şehri anlayışı ile algılamamız lazım. Yaradan bize tahtını vermiş. Bizde coğrafya olarak bahtımızı arıyoruz. Bu farkındalıklar valiliğimizle belediyemizle, üniversitemizle beraber inşallah Rize'nin gezilebilecek, kaliteli turizm anlayışını benimsemesi için bu farkındalıklar devam edilecek" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Turizm Haftası Kortej Yürüyüşü Rize'de Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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