Caz müziğin acı kaybı! Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Caz müziğin acı kaybı! Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti

24.05.2023 21:03

Türk caz müzisyeni, piyanist şantör Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi altında bulunduğu hastanede 101 yaşında vefat etti.

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.

OĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bozkurt İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu.

"KEŞKE ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELEBİLSEYDİ"

Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı.

Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti

BİRÇOK UNUTULMAZ ESERE İMZA ATTI

Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı. Henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığı müzik hayatını yaşamının sonuna kadar sürdüren sanatçı, birçok unutulmaz esere de imza attı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat Caz müziğin acı kaybı! Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Caz müziğin acı kaybı! Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti - Son Dakika
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