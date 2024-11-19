Türk Dünyası Konseri Samsun\'da

Kültür Sanat

Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Topluluğu Konseri düzenlendi.

Konser, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği ve Türk Dünyası Çocuk Vakfının desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği kapsamındaki konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sahne aldı.

Türk dünyasına ait ezgi, türkü ve şarkıların seslendirildiği konseri, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile öğrenciler dinledi.