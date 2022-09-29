Neşet Ertaş'ın çocukları ve kız kardeşinden "Gönül Dağı" dizisinin setine ziyaret - Son Dakika
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Neşet Ertaş'ın çocukları ve kız kardeşinden "Gönül Dağı" dizisinin setine ziyaret

29.09.2022 16:51
Neşet Ertaş'ın çocukları ve kız kardeşinden "Gönül Dağı" dizisinin setine ziyaret

Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın çocukları ve kardeşi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri süren "Gönül Dağı" dizisinin setine ziyarette bulundu.

Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın çocukları ve kardeşi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri süren "Gönül Dağı" dizisinin setine ziyarette bulundu.

TRT Medya İlişkileri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın çocukları Döne ve Hüseyin Ertaş ile kız kardeşi Nadiye Ertuğrul'u oyuncular Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Eser Eyüboğlu ve Feyza Işık karşıladı.

Oyuncularla sohbet eden konuklardan Döne Ertaş, Anadolu insanının samimi ve içten hikayelerini ekranlara yansıtan Gönül Dağı'nın hayranı olduklarını ve her hafta ailece diziyi takip ettiklerini anlatarak, "Sizlerle tanışmak bizim için büyük mutluluk. Diziyi hiç kaçırmadan severek izliyoruz. Kimi zaman gülüyor kimi zaman duygulanıyoruz. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz." dedi.

Hüseyin Ertaş ise "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ı, dizinin ilk bölümünden itibaren türküleriyle, sazıyla sözüyle anan dizinin müdavimi olduklarını vurguladı.

Ertaş, "O kadar güzel bir dizi yapıyorsunuz ki, sıcak, samimi. Sahtelikten uzak, tümüyle gerçek. Her hafta cumartesi günleri ailece TRT 1 ekranları başına geçiyor ve keyifle seyrediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleceklerini öğrenince çok heyecanlandım"

Oyunculardan Berk Atan, Ertaş ailesini sette ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ziyaretle onurlandıklarını belirten Atan, "Hepsi de çok tatlı insanlar, çok nahif ve çok kibarlar. Geleceklerini öğrenince çok heyecanlandım. Bugün bütün herkese, tanıdıklarıma 'Neşet Baba'nın akrabaları gelecek, Neşet Baba'nın ailesi gelecek' diye anlattım." ifadelerini kullandı.

Eser Eyüboğlu da Neşet Ertaş'ın ailesini ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Gönül Dağı, Eskişehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Neşet Ertaş'ın çocukları ve kız kardeşinden 'Gönül Dağı' dizisinin setine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Neşet Ertaş'ın çocukları ve kız kardeşinden "Gönül Dağı" dizisinin setine ziyaret - Son Dakika
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