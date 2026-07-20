'Türk helvası' UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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'Türk helvası' UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmeye hazırlanıyor

\'Türk helvası\' UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne girmeye hazırlanıyor
20.07.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
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Araştırmacı-yazar Sibel Sayımlar, 'Helvahane' adlı kitabıyla Türk helva kültürünü anlattı ve helvayı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kazandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuracağını açıkladı. Samsun'a 8 yeni helva çeşidi kazandırdığını da belirtti.

yazar Sibel Sayımlar, Türk helva kültürünü "Helvahane" adlı kitabında kaleme aldı. Sayımlar, eserinin sadece helva üzerine yazılan ilk kitap olduğunu belirterek, amacının helva kültürünü UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne sokmak olduğunu söyledi.

Araştırmacı-yazar Sibel Sayımlar, Osmanlı Dönemi Topkapı Sarayı Helvahanesi'nde Helvacıyan-ı Hassa olarak çalışan ve dönemin Padişahı 2. Abdülhamid Han tarafından hizmetlerinden ötürü ödüllendirilen büyük büyük dedesi Hasan Ağa'ya ithafen yazdığı kitabı için Samsun Büyükşehir Belediyesi Hazinedarzade Süleyman Paşa Kültür Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Hiç kendisine özgü helvası olmayan Samsun'a da 8 adet helva kazandırdığını ve buna da kitabında yer verdiğine değinen Sibel Sayımlar, "30 yılı aşkın süredir Samsun'da yaşıyorum. Samsun'a bir katkı sunmak istedim. Türkiye'yi, Orta Asya'yı, Balkanları, Orta Doğu'yu il il taradığımda Samsun'un hiç helvası olmadığını gördüm. Samsun'a ait helva yok. Ben de kendi donanımımla Samsun'a ait helvalar yaptım. 8 helvayı Samsun'un olarak gastronomiye kazandırdım" dedi.

"Amacım helvayı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kazandırmak"

Helvanın çay ve kahve gibi sonradan kazanılan bir kültür olmadığına dikkat çeken Sayımlar, "Kahve ve çay bizim gerçek kodlarımızda yok. 15. yüzyıldan sonra Anadolu'ya gelmiş. Ancak binlerce yıldır bizim olan, kadim olan helvayı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kazandırmak için Helvahane adlı kitabımı yazdım. Kitabım, bu amacın bir iskeleti konumunda. Onun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunacağım. Helvamızı UNESCO'ya dahil etmek için elimden geleni yapacağım. Bu yükü sorumluluk olarak yüklendim. Helvayı mirasımız olarak UNESCO'ya taşımak istiyorum. Çaydan ve kahveden de her alanda bir şeyler barındıran helvanın UNESCO'da bizim mirasımız olarak tescillenmesini istiyorum. Kitabı bu nedenle o formatta yazdım. İnşallah kabul edilirse, bunu kazandırmaktan dolayı onur duyacağım" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Türk helvası' UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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