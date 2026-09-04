Türk heykeltıraşın Polonya\'daki 1300 yıllık şatoya astığı eser kalıcı oldu

Bodrum'da yaşayan ve eserlerini ilçede üreten Türk heykeltıraş Hasan Cingiz, Polonya'nın yaklaşık 1300 yıllık Niemodlin Şatosu'nda Türkiye adına önemli bir sanat izine imza attı. Polonya'nın simgesi kartalı anıtsal bir heykelle yorumlayan Cingiz'in eseri şatonun kalıcı koleksiyonuna dahil edilirken, Türk bayrağı da şatoda ömür boyu dalgalanacak. Cingiz, farklı ülkelerin bayraklarının bulunduğu alana Türk bayrağının asılması sırasında yaşadığı gururu, "Kendi ülkemin bayrağını oraya astırmak benim için çok gurur verici bir andı" sözleriyle anlattı.

Polonya'nın Opole şehrine bağlı Niemodlin kasabasındaki tarihi şatoda gerçekleştirilen 15 günlük Uluslararası Açık Hava Heykel Sempozyumu'na Türkiye'den ilk kez bir sanatçı davet edildi. Her yıl farklı ülkelerden yalnızca 4 sanatçının katıldığı organizasyonda Türkiye'yi Bodrum'da yaşayan heykeltıraş Hasan Cingiz temsil etti.

Bodrum'da ürettiği sanatını Polonya'nın tarihi şatosuna taşıdı

Sempozyum kapsamında Polonya'nın önemli sembollerinden kartalı stilize ederek anıtsal bir esere dönüştüren Cingiz, tamamen metalden hazırladığı heykeli bini aşkın parçayı bir araya getirerek oluşturdu. 2,5 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki kırmızı metal kartal, yaklaşık 15 günlük çalışmanın ardından tamamlandı.

Şato yetkililerinin eseri beğenmesi üzerine heykelin etkinlik sonrasında da şatoda kalmasına karar verildi. İlk olarak bir kütük üzerine yerleştirilmesi planlanan eser, daha sonra büyük bir kaya üzerine monte edilerek şato bahçesindeki kalıcı konumuna yerleştirildi.

Türk bayrağının şatoya asılması Cingiz'i gururlandırdı

Eserin resmi açılışı, Polonya'nın resmi ve dini bayramının kutlandığı 15 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Törene yaklaşık bin kişi katılırken, farklı ülkelerin bayraklarının yer aldığı alana Türk bayrağı da asıldı.

Türk bayrağının şatoya asıldığı törende bulunmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Hasan Cingiz, çok sayıda ülkenin bayrağının bulunduğu alanda kendi ülkesinin bayrağını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Cingiz, "Pek çok milletin bayrağının olduğu bir yerde kendi ülkemin bayrağını asma töreninde bulunmak benim için çok gurur verici bir andı. Türk bayrağının orada dalgalanacak olması beni çok mutlu etti" dedi.

Türk sanatçının eseri şatonun kalıcı koleksiyonunda

Hasan Cingiz'in yaptığı kartal heykeli, Niemodlin Şatosu'nun kalıcı koleksiyonuna dahil edildi. Farklı ülkelerden sanatçıların yaklaşık 20 eserinin bulunduğu özel koleksiyonda ilk kez bir Türk sanatçının eseri de yer aldı.

Cingiz, Polonya'nın simgesi olan kartalı stilize ederek yorumladığını belirterek, eserinin şatonun kalıcı koleksiyonunda yer almasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Eserin yanı sıra Türk bayrağının da şatoda kalıcı olarak yer alacağını vurgulayan Cingiz, "Hem Türk bayrağının hem de yaptığım heykelin orada sonsuza kadar var olacak olması benim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Kartal heykeli şatonun yeni simgelerinden biri olacak

Şato yönetimi tarafından kalıcı olarak kabul edilen kartal heykelinin, Niemodlin Şatosu'nun yeni simgelerinden biri olması hedefleniyor. Eserin konumu belirlenirken tarihi yapının mimarisi, ziyaretçilerin görüş açıları ve fotoğraf kadrajları dikkate alındı.

Heykelin gece de dikkat çekici şekilde sergilenmesi amacıyla özel bir ışıklandırma projesi için Polonya Müzecilik Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Projeyle kartal heykelinin gölgesinin şatonun tarihi yapısı üzerine yansıtılması planlanıyor.

Bodrum'da yaşayan Türk heykeltıraş Hasan Cingiz'in Polonya'nın milli sembolü kartalı yorumladığı eserin tarihi şatoda kalıcı hale gelmesi ve Türk bayrağının da şatoda ömür boyu dalgalanacak olması, Bodrum'dan Polonya'ya uzanan sanat yolculuğunun kalıcı bir simgesi oldu.