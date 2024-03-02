Türk-İslam Sanatının Geometrik Desen Ustası Dr. Serap Ekizler Sönmez, Viyana Yunus Emre Enstitüsünde Konferans Verdi

Kültür Sanat

Türk-İslam sanatının geometrik desen ustası Dr. Serap Ekizler Sönmez, Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen konferansta, geometrik desenlerin İslam medeniyetindeki önemini anlattı.

Avusturya'da Viyana YEE'nin konferans salonunda "Geometrik Desenlerin İslam Medeniyetine Dair Söyledikleri" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Sönmez, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Türk dünyasındaki geometrik desenler ve İslam medeniyeti üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Dr. Serap Ekizler Sönmez, geometrik desenlerin birbirleriyle etkileşime girerek çeşitli tasarımlar oluşturduğunu ve bu tasarımların sadece yüzeyde değil, aynı zamanda düşünsel derinlikte de anlamlar taşıdığını vurguladı.

İslam coğrafyasının farklı yerlerinde ortaya çıkan geometrik desenlerin, ortak medeniyete dair izler sunduğuna dikkati çeken Sönmez, buna ilişkin mistik bakış açısından ziyade akıl temelli anlayışa odaklanılması gerektiğini söyledi.

Sönmez, İslam dünyasının her yerinde benzer örneklerle karşılaşılmasının, kainat tasavvuruna yönelik gösterge olduğunu belirtti.

"Geometrik desenlere sadece tasarım olarak bakarsak çok sığ kalır. Bunu bir medeniyetin ip uçları olarak görmek gerekiyor." ifadesini kullanan Sönmez, geometrik desenlerde tasarım ve bilimin muazzam bir uyum içinde olduğunun görülebildiğini kaydetti.

Sönmez, bu sanatın ardında saklı olan matematiksel işleyiş anlaşıldıktan sonra sonsuz sayıda farklı tasarım oluşturulabileceğini, bu bilimsel hakikat kavranmadan yapılan işlerin yanlış sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Sönmez, Viyana YEE'de iki gün boyunca geometrik tasarımlara ilgi duyan katılımcılarla atölye çalışmaları yapacak.