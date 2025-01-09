Türk Kadınını Anlatan Sergi Kırşehit'te

Kültür Sanat

Türk kadınını değişimi bu sergide

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 'Üç Jenerasyon Kadın Öncüleri' konulu fotoğraf sergisinde Türk kadınının değişimi ele alındı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde açılan ve sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiye şehirde yaşayan gençler ilgi gösterdi. 1 Ay boyunca açık kalacak sergide; Türk kadınının değişim süreçleri ve başarı hikayeleri işleniyor. Sergi alanını gezen gençler, kadınlarda ki değişim süreçlerini izlerken aynı zamanda da kadında değişim süreçleri ve başarı hikayelerine ortak oluyor. Sergi alanının kendisine çok şey kattığını ifade eden Gizem Yaşar, "Ben üniversite sınavlarına hazırlanıyorum ve Türk kadınındaki değişim süreçleri beni çok etkiledi. Kadınların başarı hikayelerine ortak oldum" dedi. Muhammet Özdemir adlı genç ise "Kadınların hikayeleri yanı sıra kıyafetlerdeki değişim süreçleri de bana çok şey kattı "diye konuştu.

Sergi; Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt'in yaklaşımları ve fotoğraflarını içeriyor.