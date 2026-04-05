Türk Müziği Konseri Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

05.04.2026 13:44
Atatürk Üniversitesi'nde Türk müziği konseri, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Atatürk Üniversitesi Milli İrade 15 Temmuz Konferans Salonu, sanatın birleştirici ve ruhu yücelten gücüne unutulmaz bir şekilde ev sahipliği yaptı.

"Türk Müziği Saz Eserleri Piyano & Keman Konseri", dinleyicilerini kültürel mirasımızın derinliklerine doğru estetik bir yolculuğa çıkardı. Piyano ve kemanın o eşsiz uyumu, Türk müziğinin köklü makamlarına ve asırlık tınılarına yepyeni bir nefes olmak üzere sahnede buluştu. Konser boyunca icra edilen birbirinden seçkin saz eserleri; kemanın içli, naif sadası ve piyanonun o zengin, kuşatıcı armonisiyle harmanlanarak salonda adeta sihirli bir atmosfer yaşattı.

Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Bölümü Öğr. Gör. Okan Yanar'ın keman icrasında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü Arş. Gör. Ahmet Alumur'un piyano icrasında bulunduğu konser oldukça beğeni topladı.

Türk müziğine gösterilen büyük teveccüh, salonu hınca hınç dolduran müzikseverlerin gözlerindeki heyecanda ve coşkuda kendini buldu. Protokol üyeleri, akademik personel, üniversite öğrencileri ve halkın yoğun katılımıyla tek yürek olduğu bu özel gece, müziğin kuşakları ve toplulukları aynı duygu etrafında nasıl kenetleyebildiğinin en güzel kanıtıydı. Her bir eserin icrasında ortaya koyulan sanatsal derinlik ve akademik titizlik, dinleyicilerin ruhuna dokunarak salonda büyük bir yankı uyandırdı.

Bu eşsiz müzik ziyafetinin kapanışı ise vefa ve takdirin zarif bir tablosuyla taçlandı. Konsere teşrifleriyle geceyi onurlandıran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, performansın ardından sahneye gelerek bu müzikal şöleni dinleyicilere armağan eden kıymetli icracı akademisyenlere tebriklerini iletti ve çiçek takdiminde bulundu.

Tuşların ve tellerin ahenginden süzülen o eşsiz nağmeler, gecenin sonunda yerini ardı arkası kesilmeyen alkışlara ve sanata duyulan derin bir minnet duygusuna bıraktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Advertisement
