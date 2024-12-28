Türk Orkestrası İlk Kez Toygar Işıklı'nın Eserlerini Seslendirdi

Kültür Sanat

İlk kez bir Türk orkestrası, Toygar Işıklı'nın eserlerini seslendirdi

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası, "Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü" ve "Ezel" gibi unutulmaz dizilerin müziklerini yapan Toygar Işıklı'nın eserlerini senfonik ortamda yorumladı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Oda Orkestrası Toygar Işıklı Dizi Müzikleri Senfonik" konseri, Kocaelili vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Konserde; "Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Ezel", "Çukur" ve daha birçok diziye yaptığı müziklerle tanınan ünlü besteci Toygar Işıklı'nın eserleri seslendirildi. Hala izlenme rekorları kıran dizilerin aynı zamanda efsane haline gelmiş müzikleri ilk kez bir Türk orkestrası tarafından senfonik ortamda yorumlanmış oldu. Senfoniyi dinlemek için salona akın eden vatandaşların bir kısmı bin 300 kişilik alanda oturacak yer bulamadı. Sadece kendisinin seçtiği ve yurt dışındaki önemli orkestralar tarafından seslendirilmesine izin verilen dizi müzikleri, sevilen sanatçının Kocaeli Büyükşehir Belediye Orkestrası'na verdiği onay ile Türkiye'de de ilk kez seslendirildi.