Türk Tarih Kurumunun mobil kitap satış mağazası Aydın'da okurla buluşuyor - Son Dakika
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Türk Tarih Kurumunun mobil kitap satış mağazası Aydın'da okurla buluşuyor

Türk Tarih Kurumunun mobil kitap satış mağazası Aydın\'da okurla buluşuyor
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Türk Tarih Kurumunun "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamındaki mobil kitap satış mağazası, Aydın Kent Meydanı'nda 11-12 Eylül 2026 tarihlerinde okurları ağırlayacak. Mağaza, Kurumun Türk ve dünya tarihine dair yayınlarını sunarken imza günlerine de ev sahipliği yapacak.

Türk Tarih Kurumunun "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da okurla buluşuyor. Aydın'daki program Aydın Kent Meydanı'nda 11-12 Eylül 2026 tarihlerinde Aydın Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Sağinç, "Kurumun Türk ve dünya tarihine ışık tutan yüzlerce yayınının satışa sunulduğu mobil mağaza, okurların yazarlarla bir araya geldiği imza günlerine de ev sahipliği yapıyor. Kurumun, ürettiği akademik bilgiyi geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla başlattığı Genel Okuyucu Dizisi başta olmak üzere Türk ve dünya tarihine dair yayımladığı pek çok kitap, mobil mağazada okurun ilgisine sunuluyor. Her yaştan okura tarihe dair merak ettiklerini cevaplayabileceği kaynaklar sunmayı amaçlayan mobil kitap satış mağazası vesilesiyle kurumun bilimsel üretiminin sahaya taşınması ve toplumdaki tarih okuryazarlığının artırılması hedefleniyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Tarih Kurumunun mobil kitap satış mağazası Aydın'da okurla buluşuyor - Son Dakika

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