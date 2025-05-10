Türk Telekom'dan Erişilebilir Sanat Projeleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Telekom'dan Erişilebilir Sanat Projeleri

Türk Telekom\'dan Erişilebilir Sanat Projeleri

Türk Telekom, Engelliler Haftası'nda erişilebilir tiyatro ve sesli kitap atölyeleri düzenliyor.

10.05.2025 12:09
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TÜRK Telekom, Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirliği odağına alan etkinlikler düzenliyor. Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde yürütülen Erişilebilir Tiyatro projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverler engelsiz bir sanat deneyimi yaşıyor. Bu kapsamda, 'Sonbahara Son Güller' adlı oyun; canlı betimleme, özel sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla erişilebilir kılınarak, herkes için kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor. Ayrıca görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak üzere Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane'de 'Kitaplara Ses Ver' atölyesi düzenlendi. Görme engelliler için gönüllü kitap seslendirmek isteyen Türk Telekom çalışanlarına özel düzenlenen atölye ile şirket çalışanlarının da erişilebilirlik alanında farkındalık kazanmasına katkı sunuldu.

Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında sahnelenen oyunlarda, görme engelli sanatseverler için canlı betimleme hizmeti sunuluyor. Bu uygulama sayesinde mekan, karakterler, sahne geçişleri ve sessiz gelişen olaylar, diyalog aralarında kulaklık aracılığı ile sesli olarak aktarılıyor. Oyundan önce düzenlenen sahne turuyla da katılımcılar, dekorlara, kostümlere ve sahneye dokunarak oyunun atmosferini önceden deneyimleyebiliyor. İşitme engelli izleyiciler için ise oyun süresince kullanılan üst yazı sistemi ile diyalogların anlık olarak takip edilebilmesi sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar Devlet Tiyatrosu oyunlarından Rumuz Goncagül, Seneye Bugün, Ebedi Barış, Acaibü'l Temaşa, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı, Lysistrata, Kırmızı Küre, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam ile koreografik sahne kantatı Carmina Burana görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türk Telekom olarak erişilebilirliği destekleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek "Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kültür-sanattan eğitime her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, 'Erişilebilir Tiyatro' projemizle ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunları görme ve işitme engelli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve büyük beğeni toplayan bu proje, bu sezon da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla sürüyor. Ayrıca görme ve işitme engelli bireylerin karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan 'Sesli Adımlar' uygulamasıyla da AKM'nin herkes için erişilebilir bir kültür sanat merkezine dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projelerimizin yanı sıra Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle 2014 yılından bu yana yürüttüğümüz Günışığı projesiyle az gören çocukların erken müdahale eğitimleri ile görme becerilerinin artırılmasını ve akranlarıyla eşit şartlarda eğitim almalarını destekliyoruz. Geliştirdiğimiz Telefon Kütüphanesi uygulamasıyla ise görme engelli kitapseverler, mobil cihazları aracılığıyla sesli kitaplara ve betimlemeli eserlere kolayca erişebiliyor. Türk Telekom olarak, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunma vizyonumuzla toplumsal yaşamın her alanında erişilebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

KİTAPLAR KONUŞUYOR, ENGELLER YOK OLUYOR

Engelliler Haftası kapsamında ayrıca erişilebilir kaynaklara dikkat çekmek üzere Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane'de 'Kitaplara Ses Ver' atölyesi de düzenlendi. Görme engelliler için gönüllü kitap seslendirmek isteyen Türk Telekom çalışanlarına özel düzenlenen atölyede, tiyatro oyuncusu, sunucu ve yazar Açelya Akkoyun tarafından, daha etkili kitap okuyabilmek amacıyla tonlama, artikülasyon, diyafram kullanımı gibi konularda bilgiler aktarıldı. Türk Telekom, yürüttüğü projelerle engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini desteklerken, çalışanlarının da bu konudaki farkındalıklarının artmasına katkı sundu.

Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak üzere, Türk Telekom'un Boğaziçi Üniversitesi, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı iş birliğiyle geliştirdiği Kitaplara Ses uygulaması ile isteyen herkes telefonuna uygulamayı ücretsiz indirerek görme engelliler için kitap seslendirebiliyor.

Kaynak: DHA

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