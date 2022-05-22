Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri - Son Dakika
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Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri

22.05.2022 15:31
Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri

Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri İngiltere'den Şanlıurfa'ya gelen Oxford Maqam Grubu ile Urfa Ahengi Müzik Topluluğu aynı sahnede Urfa türkülerini seslendirdi.

Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri

ŞANLIURFA - İngiltere'den Şanlıurfa'ya gelen Oxford Maqam Grubu ile Urfa Ahengi Müzik Topluluğu aynı sahnede Urfa türkülerini seslendirdi.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ve İngiltere'den Oxford Maqam Grubu, aynı sahnede konser verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde "İngiltere'den Şanlıurfa'ya Müzik Yolu" konseri düzenlendi. Konserde, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ile Oxford Maqam Grubu, Türkçe ve Arapça eserler ile Urfa Türkülerini seslendirdi. Oxford Maqam Grubu üyelerinden Martin Stokes, İngiltere'den konser için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Şanlıurfalı değerli müzik insanlarıyla ortak müziğimizi paylaşacağız. Şanlıurfa müziği hakkında da bir şeyler öğreniyoruz. Bizim grubumuz Londra'da bulunuyor. Aramızda Yunan, Filistinli, Mısırlı, Lübnanlı, İrlandalının bulunduğu evrensel bir müzik grubuyuz. Ortadoğu, Akdeniz ve Osmanlı müziklerini yapıyoruz. Uzun zamandır müzik şehri Şanlıurfa'ya gelmek istiyorduk, rüyamız gerçekleşti. Ben daha önce gelmiştim ama arkadaşlarım ilk kez geldiler ve hayran kaldılar" dedi.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Şefi İsmail Altıngöz ise Oxford Maqam Grubu ile müzik şehri Şanlıurfa'da bir konser düzenlediklerini aktardı. Altıngöz, "Onların müziği ile bizim müziğimizi birlikte harmanlayarak güzel bir repertuvar hazırladık. Müzik dili evrenseldir, güzel bir program olacağını düşünüyoruz. Yüzyıllar önce yaşadığımız birlikteliği şimdi müzikle pekiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

İzleyicilerden Şanlıurfa Kültürü Araştırmacısı Sabri Kürkçüoğlu ise "İnşallah güzel bir ev sahipliği yaptık. Bugün konserde de güzel bir program izledik hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri
Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri
Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri
Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, England, Müzik, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk ve İngiliz müzik gruplarından Urfa türküleri - Son Dakika


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