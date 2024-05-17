Türk Sinemasının Efsane İsmi Türker İnanoğlu Karabük'te Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Türk Sinemasının Efsane İsmi Türker İnanoğlu Karabük'te Anıldı

Türk Sinemasının Efsane İsmi Türker İnanoğlu Karabük\'te Anıldı

Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu için Karabük'te anma programı düzenlendi. Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programda İnanoğlu'nun hayatı belgesel film gösterimiyle anlatıldı. İnanoğlu'nun çocukluk arkadaşları ve iş ortakları da duygusal anılarını paylaştı. Programa Karabük Vali Yardımcısı, üniversite yöneticileri ve öğrenciler de katıldı.

17.05.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasında "Bay Sinema" olarak anılan, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu için memleketi Karabük'te anma programı düzenlendi.

Karabük Üniversitesine Safranbolu İletişim Fakültesi binasını kazandıran ve fakülteye ismi verilen İnanoğlu, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda anıldı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesince organize edilen program, İnanoğlu için Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak tarafından hazırlanan belgesel film gösterimiyle başladı.

İnanoğlu'nun çocukluğunda Safranbolu'da birlikte olduğu arkadaşları programda İnanoğlu ile olan anılarını paylaştı.

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, İnanoğlu'nun çok yönlü kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Türker İnanoğlu, iyi bir yönetmen ve yapımcıydı. 80'den fazla filmin yönetmenliğini, 200'den fazla önemli sinema filminin ve 30'dan fazla başarılı televizyon dizisinin yapımcılığını üstlenmiştir." dedi.

Merkezi Karabük'te bulunan Bizim Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ise İnanoğlu'nun Safranbolu'nun gururu, Türkiye'nin de sinema alanında medarıiftiharı olduğunu ifade etti.

İnanoğlu ile 25 yıl önce tanıştığını anlatan Çetinkaya, ölümüne kadar kendisiyle irtibatını hiç koparmadığını kaydetti.

İnanoğlu'nun çocukluk arkadaşlarından eski Safranbolu Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ile Yılmaz Kavuşturucu da İnanoğlu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Programa, Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, Karabük Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Prof. Dr. Elif Çepni, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

Türker İnanoğlu, Yönetmen, Çocukluk, Karabük, Sanat, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Sinemasının Efsane İsmi Türker İnanoğlu Karabük'te Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Sinemasının Efsane İsmi Türker İnanoğlu Karabük'te Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement