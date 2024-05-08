Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri Erzurum'da Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri Erzurum'da Büyük İlgi Gördü

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı anısına düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri, Erzurum'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Nahçivan Devlet Flarmoni Orkestrası'nın muhteşem performansıyla dinleyiciler hem duygulandı hem coştu.

08.05.2024 20:49  Güncelleme: 21:14
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Türkiye- Azerbaycan dostluğu Erzurum'da tek yürek oldu

Nahçivan Devlet Flarmoni Orkestrası konseri mest etti

ERZURUM - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılı anısına Erzurum'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri dinleyenleri hem duygulandırdı hem coşturdu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Devlet Flarmoni Orkestrası Haydar Aliyev'in doğumunun 101. Yılı münasebetiyle Erzurum'da bir konser verdi. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere ilgi oldukça fazla oldu. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Cebi Quliyev ve davetliler katıldı.

Yapılan konuşmalarda Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak bunun her anlamda geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiği dile getirildi. Konuşmaların ardından Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Devlet Flarmoni Orkestrası üyeleri hem Azerbaycan hem de Türkiye'den eserleri icra ettiler. Davetliler de zaman zaman sanatçıların eserlerine eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri Erzurum'da Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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