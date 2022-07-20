Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor

20.07.2022 11:03
Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor

Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da doğup büyüyen 21 yaşındaki Mama Samba Djalo, sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu ülkesine şifa götürme hayaliyle Türkiye'de tıp eğitimi alıyor.

Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da doğup büyüyen 21 yaşındaki Mama Samba Djalo, sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu ülkesine şifa götürme hayaliyle Türkiye'de tıp eğitimi alıyor.

Ailesinin maddi imkanları yetersiz olan ancak çocukluğundan beri yurt dışında okuma hayali kuran Djalo, ortaokuldayken başvurduğu Türkiye Diyanet Vakfı sayesinde lise eğitimini Türkiye'de almaya hak kazandı.

Ailesi ve 20 kardeşinden 15 yaşındayken ayrılan Djalo, Sivas Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesindeki eğitimini başarıyla tamamlayıp Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tam burslu kazandı.

Fakültenin 2. sınıf öğrencisi Djalo, AA muhabirine, babasının, Müslüman ülke olması ve imkanlarının gelişmişliğinden dolayı Avrupa'dan ziyade Türkiye'yi seçmesini istediğini söyledi.

Türkiye'de eğitim almasından kendisinin de ailesinin de mutluluk duyduğunu belirten Djalo, buradaki eğitim imkanlarının ülkesine kıyasla çok daha iyi olduğunu dile getirdi.

Doktor olduktan sonra ülkesinde ihtiyacı bulunanlara fayda sağlamak istediğini anlatan Djalo, şöyle konuştu:

"Burada aldığım güzel eğitimle ülkeme döneceğim. Orda ihtiyacı olan bir sürü insan var. Kanser olanlar için ülkemde pek tedavi imkanı bulunmadığı için insanlar ölüyor. Oradaki insanların iyi eğitilmiş doktorlara kesinlikle çok ihtiyacı var. Bunu bildiğim için de daha çok gayret gösteriyorum."

"Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum"

Ülkesinde sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı da amaçladığını vurgulayan Djalo, "Hedefim genel cerrah olmak. Çünkü ülkemde kanser hastalarını ameliyat etmek için doktor sayısı yetersiz. Şimdilik böyle düşünüyorum ama ileride ne olacağımı ben de bilmiyorum. Ne olacağım, nerede daha başarılı olacağım, kliniğe geçtikten sonra belli olacak." dedi.

Djalo, Türkiye'de mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir memleket, eğitimli bir ülke, milleti de bilinçli. İnsanları yardımsever. Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Arkadaşlarım, çevrem, hocalarım, bir derdim olduğunda çok destek oluyor. Ülkemde olmamanın farkını hissetmeyecek kadar bana destek çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Temmuz 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Temmuz 2022 ATO'dan üyelerine yeni 'dijital kolaylık' ATO'dan üyelerine yeni 'dijital kolaylık'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika, Türkiye, Gine, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement