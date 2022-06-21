Türkiye'de eserleri seslendirilen Iraklı Türkmen sanatçı Erbilli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de eserleri seslendirilen Iraklı Türkmen sanatçı Erbilli hayatını kaybetti

21.06.2022 18:06
Türkiye'de eserleri seslendirilen Iraklı Türkmen sanatçı Erbilli hayatını kaybetti

TÜRKİYE'de birçok sanatçının eserlerini seslendirdiği söz yazarı ve besteci Iraklı Türkmen sanatçı Muhammed Ahmet Erbilli (89), Irak'ın Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'de birçok sanatçının eserlerini seslendirdiği söz yazarı ve besteci Iraklı Türkmen sanatçı Muhammed Ahmet Erbilli (89), Irak'ın Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erbilli, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak başta olmak Türkiye ve Türk dünyasında tanınan söz yazarı ve besteci Türkmen sanatçı Muhammed Ahmet Erbilli, Erbil'de uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erbilli'nin cenaze törenine çok sayıda siyasetçi ve sanatçı katıldı. Cenaze törenine katılan IKBY Dini ve Etnik Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Türkmen Aydın Maruf, Erbilli'nin ölümünün hem IKBY hem de Türkmen sanatı için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Maruf, "Ahmet Erbilli'nin vefatı Erbillileri üzmüştür. Geçmişten bugüne kadar Irak çapında olsun, Türkmeneli tarafında olsun, başta Türkmen sanatına büyük bir katkı sağlamıştır. Büyük bir sanatçıdır. Türkiye'de, Türk dünyasında tanınmış değerli bir ses sanatçısıdır. Çok üzüldük. Başta Türkmenler olmak üzere Erbil halkının başı sağ olsun" dedi.

1933 doğumlu olan Muhammed Ahmet Erbilli, 9 yaşında başladığı sanat hayatında birçok söz ve besteye imza attı. Bağdat Radyosu'nda Irak Türkçesi ile türküler okuyan Erbilli, şarkılarını Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak seslendirdi. Türkiye'den de İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer ve Nuri Sesigüzel gibi birçok sanatçı, Erbilli'nin eserlerini okudu.

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Kaynak: DHA

Muhammed Ahmet, Türkiye, Irak, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de eserleri seslendirilen Iraklı Türkmen sanatçı Erbilli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de eserleri seslendirilen Iraklı Türkmen sanatçı Erbilli hayatını kaybetti - Son Dakika
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