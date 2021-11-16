Türkiye'de yaşayan Hollandalı sanatçıların eserleri İKÜ'de - Son Dakika

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HOLLANDALI SANATÇILARIN ESERLERİ İKÜ'DE

- İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sezonun ikinci sergisinde, Türkiye'de yaşayan Hollandalı sanatçıları konuk ediyor.

Arjen Zwart'ın İstanbul sokaklarından fotoğrafları, Jeroen Paalvast'ın Türkiye izdüşümlerinden çizimleri ve Koenraad Marinus van Lier'in yağlı boya işleri, mozaik ve kireç taşından heykellerinin yanı sıra üç sanatçının da video işlerinin yer aldığı sergi, 17 Kasım Çarşamba günü, saat 15.00'da İKÜ Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Küratörlüğünü Kemal Orta'nın yaptığı sergi, sanatçının bulunduğu zamana ve mekana olan şahitliğini, sosyo-kültürel etkileşimini, Hollandalı kimliğinin düşünce ve üretim sürecindeki etkisini sorgulayarak adeta bir günlük niteliğindeki eserlerin yansımalarını inceliyor. Sanatçılarla saat 13.00'da gerçekleşecek söyleşinin ardından açılacak olan sergi, 17 Kasım-15 Aralık'ta arasında İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde ziyaret edilebilir.