Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı %10'u Aştı, Doğurganlık Hızı Düşüşte - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı %10'u Aştı, Doğurganlık Hızı Düşüşte

03.06.2025 15:44
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Elazığ'da düzenlenen 'Aile Yılı' programında, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının ilk kez %10,6 seviyesine ulaştığı ve doğurganlık hızı 1,51'e gerilediği açıklandı. Etkinlikte aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yeni stratejiler ve eylem planları tanıtıldı.

Türkiye'de yaşlı nüfus ilk kez yüzde 10'u aştı, doğurganlık hızı 1.51'e geriledi

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen "Aile Yılı" programında, Türkiye'nin yaşlı nüfusun ilk kez yüzde 10'u aşmasının toplumsal etkileri tartışıldı. Katılımcılara, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yeni stratejiler ve 2024-2028 eylem planı tanıtıldı.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Programda Türkiye'nin yaşlı nüfus yapısı, düşen doğum oranları ve aile kurumuna yönelik yeni stratejiler ele alındı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının tarihinde ilk kez yüzde 10 sınırını aştığını belirtti. Ergün, Dünya Sağlık Örgütü'nün 65 yaş üstünü yaşlı olarak tanımladığını hatırlatarak, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6 seviyesine yükseldiğini söyledi. Ayrıca, çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının da yüzde 15,5 seviyesine ulaştığını kaydetti. Ergün, bu demografik değişimin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini doğrudan etkilediğini belirterek, doğum oranlarının da kritik seviyelere gerilediğine dikkat çekti. Türkiye'de doğurganlık hızının 1,51'e kadar düştüğünü, nüfusun kendini yenileyebilmesi için bu oranın en az 2,1 olması gerektiğini vurgulayan Ergün, Türkiye genelinde bu eşiği aşan il sayısının sadece 10 olduğunu söyledi.

Ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Aile, toplumun çekirdeği, ilk yapı taşı ve en önemli yapı taşı, adeta hücresidir. Bu anlamda da korunması, geliştirilmesi ve üzerine ihtimam gösterilmesi gereken milletimizin, toplumumuzun en önemli yapılarından birisidir. Biz de bu anlamda çeşitli çalışmaları bu sene gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda 2025 yılı özel bir yıl. Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar aileye, aile olmanın önemine, evliliğe ve maalesef şu anda düşmekte olan doğum oranına bakarak yeni stratejiler, yeni eylem planları gerçekleştirmemiz gerekir. Son 22 yıl içerisinde özellikle engellilere ve korunması gereken çocuklarımıza dönük olarak devlet olarak yaptığımız icraatlar açıkçası bizi muasır medeniyetler seviyesinin adeta üzerine çıkartmıştır, diyebilirim. Yeter mi, değil. Daha iyisi olacaktır, diye umut ediyorum" dedi.

Öte yandan, programda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösterisi sergilendi ve Çam ailesi tarafından ise Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Türkiye, Sağlık, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı %10'u Aştı, Doğurganlık Hızı Düşüşte - Son Dakika

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