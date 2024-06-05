Sanatçı Tanıtma Kartı Alan Sanatçı Sayısı 373'e Ulaştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sanatçı Tanıtma Kartı Alan Sanatçı Sayısı 373'e Ulaştı

Sanatçı Tanıtma Kartı Alan Sanatçı Sayısı 373\'e Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 373 sanatçıya daha 'Sanatçı Tanıtma Kartı' verdi. Sanatçılar, yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklere gönderilerek destekleniyor.

05.06.2024 11:47
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 373 sanatçıya daha "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulunun 2024 yılı birinci dönem toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, aşıklık-ozanlık, zakirlik, halk şairliği, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro alanlarında 373 kişinin Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazandığı belirtilerek, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısının 6 bin 718'e ulaştığı kaydedildi.

Sonuçların adaylara elektronik posta ve mesaj yoluyla iletileceği belirtildi.

Sanatçılar, yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklere gönderiliyor

Geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, tarihin ve kültürün aktarıcısı olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor.

Böylelikle geleneksel sanatların tanınması, tanıtılması, aktarılması ve bunun sonucunda farkındalık oluşturulması sağlanıyor.

Değerlendirme kurullarına, icra ettiği sanat alanında belli bir olgunluğa erişmiş, sanatını aktarma yetkinliğine sahip ve aktaran, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar başvuruda bulunabiliyor.

Sanatçı Tanıtma Kartı'na yönelik başvurular, nisan ve mayıs ayında gerçekleştirilecek değerlendirme kurulları için her yılın ocak ve şubat aylarında alınıyor.

Ekim ve kasım ayında yapılacak değerlendirme kurulları için ise her yılın temmuz ve ağustos aylarında "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Tanıtma Kartı Alan Sanatçı Sayısı 373'e Ulaştı - Son Dakika

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