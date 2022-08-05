Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın yolu CSO Ada Ankara'dan geçecek

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, turne kapsamında CSO Ada Ankara'da 9 Ağustos Salı günü konser verecek.
Sabancı Vakfının kurulmasına öncülük ettiği, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 60 genç müzisyenden oluşuyor.
Orkestra, 2022 Türkiye ve Avrupa turnesi kapsamında 9 Ağustos Salı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da başkentlilerle buluşacak.
Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra, konserde Tchaikovsky'nin "Dördüncü Süit Mozartiana Roccoco Çeşitlemeleri", Faure'nin "Masques et Bergamasques", Demirel'in "Osmanlı Minyatürleri 2", Schumann'ın "Uvertür, Scherzo ve Final Op. 52" eserlerini seslendirecek.
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