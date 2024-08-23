Kültür Sanat

Türkiye İş Bankası Müzesi, bankanın 100. kuruluş yıldönümünde yeni yüzüyle kapılarını açıyor

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası Müzesi kapsamlı bir renovasyon çalışmasının ardından kapılarını 24 Ağustos Cumartesi günü ziyaretçilerine "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisiyle yeniden açıyor. Müze belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçaları eşliğinde, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan İş Bankası'nın bir asırlık tarihini anlatıyor.

Eminönü'ndeki tarihi binasında 2007 yılından bu yana hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, İş Bankası'nın 100. kuruluş yıldönümünde misafirlerinin karşısına çok daha modern bir görünüm ve zenginleştirilmiş bir sergileme düzeniyle çıkmak için bir süredir yenileme çalışmalarını sürdürüyordu. Açıldığından bu yana 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırlayan; 135 bini aşkın öğrenciyi birbirinden nitelikli atölye ve etkinliklerinde ücretsiz olarak misafir eden müze, beş ay süren yenileme çalışmaları neticesinde 24 Ağustos Cumartesi günü "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisiyle yeniden kapılarını açıyor.

"İzmir İktisat Kongresi'nin daha önce görülmemiş fotoğrafları da sergide yer alıyor"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankası Müzesi'nin bulunduğu binanın 1892 yılında Osmanlı postanesi olarak yapıldığını, 1928 yılında ise İş Bankası şubesi olarak hizmet vermeye başladığını belirterek, "Bina 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü. O dönemde İstanbul'da ihracatın, ithalatın, ticaretin ve finansın çok yoğun olduğu bu bölgede iş dünyasının çok rağbet ettiği bir şube olarak çok uzun yıllar Türkiye ekonomisine hizmet etti" dedi.

2007 yılında açılan müzenin 31 Mart 2024'e kadar 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırladığına dikkat çeken Sözen, "Avrupa'da banka müzelerine baktığımızda yıl başına binlerle ifade edilen ziyaretçi sayılarına eriştiklerini görüyoruz. Bu yüzden 2 milyon 600 bin ziyaretçi çok büyük bir rakamı, çok büyük bir teveccühü işaret ediyor" diye konuştu.

Sözen, zaman içerisinde bir ölçüde yıpranan binayı, sergileme tekniklerindeki yeni gelişmeleri, arşivin yeni fotoğraflar ve belgelerle büyümesini göz önünde bulundurarak yenileme sürecine gittiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "100. yılımıza girerken kendi hikayemizi daha iyi anlatabilmenin bir yolu olabileceğini düşündük. İş Bankası'nın kuruluş, gelişme, teknoloji ve bugünkü modern bankaya dönüşüm hikayesini, topluma katkısını yepyeni bir teknikle anlatmayı arzu ettik. Bu sergide ilk kez görülen fotoğraflar da bulunuyor. İzmir İktisat Kongresi'ne dair daha önce hiç görülmemiş bazı fotoğraflar da bunların arasında yer alıyor. Bankamızın ve ülkemizin iktisadi gelişim hikayesini iç içe sunan serginin ziyaretçilerimizin de beğenisini kazanacağını umuyorum."

Yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi'nin küratörlüğünü, Zeka, Dikkat ve İffet - İş'in 100 Yılı başlıklı kitabın da yazarı Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya üstlenirken sergileme tasarımını Pattu Mimarlık yaptı.

Binanın iki katına yayılan yeni sergi düzeninde giriş kat İş Bankası'nın kuruluş ve gelişim yıllarına odaklanıyor. Giriş katta 4 ana bölüm yer alıyor: "İktisadi Bağımsızlığın Bankası" bölümünde erken dönem belgeleri eşliğinde İş Bankası'nın kuruluş öyküsü; "İş Bankacısı"nda Banka'nın ilk yıllarında kısıtlı olan insan sermayesini nasıl eğittiği ve dönüştürdüğü; "Büyüme Sermaye Tasarruf"ta kumbaranın hız verdiği tasarruf kampanyalarının yatırımlara zemin oluşturacak birikimleri ortaya çıkarışı ve Anadolu'daki şube ağının yayılımı; "İştiraklerin Bankası"nda ise özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında sınai kalkınmada İş Bankası'nın üstlendiği öncü rol ve kömürden şekere, sigortadan cama uzanan geniş bir yelpazede faaliyet göstermek üzere kurduğu çok sayıdaki fabrika ve işletmenin detayları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Müzenin üst katında ise teknolojik dönüşüme, günümüz bankacılığına ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriliyor. Yazı ve hesaplamalarda kullanılan daktilolar, hesap makineleri ve ilk bilgisayarlar gibi koleksiyon parçaları aracılığıyla hem bankacılık alanında hem de gündelik hayatta deneyimlenebilen teknolojik dönüşüm ve gelişen dijital hizmet sunumu bu katta izlenebiliyor. İş Bankası'nın sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, girişimcilik ekosistemi oluşturan programlar, bankanın kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, eğitim, çevre, spor ve kültür-sanat faaliyetleri ve geçmiş reklamlarının yer aldığı renkli bölümler de üst katta yer alıyor.

1928 yılından bu yana binanın ayrılmaz parçaları olan Ana Kasa ve Kiralık Kasa daireleri ile orijinal fotoğraflarından esinlenilerek dekorasyonu yenilenen Atatürk Salonu'nun da geçmiş yıllarda olduğu gibi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.