Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağındaki etkinlikler devam ediyor.

Festivalin yedinci gününde, çocuklar için İl Halk Kütüphanesi'nin konferans salonunda "Bana bir masal anlat öğretmenim/bir masal bin hayal" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar, eğitmen Fatma Erdemir ile masalların renkli dünyasına yolculuk yaptı.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde ise Bünyamin Toraman tarafından kaligrafi atölyesi düzenlendi.

Katılımcılar, harflerin estetik kurallar doğrultusunda biçimlendirilmesine dayanan güzel yazı sanatını yakından tanıdı.

Festival kapsamında küratörlüğünü Yasemin Karaca'nın üstlendiği "Hane" sergisi, Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi İhtisas Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

Sergide, 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip ve 6 tarihi hat eserinin yanı sıra dijital çalışmalar, geometrik kandil tasarımları ve mermer işlemeli celi sülüs eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Seçki, aile, yuva ve nesiller arası bağları İslam sanatlarının estetik dili üzerinden ele aldı.

Konser bölümünde ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sanatçı Kıraç sevenleriyle buluştu.

Festival, yarın sona erecek.