Kültür Sanat

Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sona erdi

15.09.2025 10:12
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı sona erdi.

Festivalin son gününde, Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç'ün solistliğinde gerçekleşen "Mana İkliminden Damlalar" konseri, Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde dinleyicileri manevi bir yolculuğa çıkardı.

Harun Beyaz da Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda sahne alarak izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" etkinliğinde ise Züleyha Ortak'ın konuğu klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak oldu.

Söyleşide Budak ve Ortak, insan psikolojisinden günlük hayata ve ilişkilere uzanan bir sohbet gerçekleştirdi.

Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi Çocuk Eğitim Atölyesi'nin "Sim Sırma Nakış İşi Atölyesi"nde, katılımcılar geleneksel el sanatlarında kendi eserlerini oluşturma fırsatı bulurken, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde de "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırladı.

Çocukların "Süper 1 Takım" tiyatrosunu izleği festivalde, sanatçı Sinan Akçıl da konser verdi.

Festivalin Kayseri ayağında 9 gün boyunca 40 noktada 400 etkinlik gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

