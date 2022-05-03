Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak - Son Dakika
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Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak

03.05.2022 17:52
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bu yıl 34'üncüsü düzenlenen kitap fuarı başladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bu yıl 34'üncüsü düzenlenen kitap fuarı başladı.

Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinden de katılımın olduğu fuarda 60'ın üzerinde yayınevi stant açtı.

Fuarda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi iş birliğinde tanıtılacak.

Üsküp'teki "Boris Traykovski" Arena'da düzenlenen fuarda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, fuara Türk kültür ve edebiyatını tanıtmak ve yayımcılık alanında iş birliği olanaklarını geliştirmek amacıyla katıldıklarını söyledi.

Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak Üsküp'teki kitap fuarına ilk kez katıldıklarını kaydeden Odabaş, "Bu bizim için çok mutluluk verici, kendimizi yabancı bir yerde hissetmediğimiz, sanki İstanbul'daymış, sanki Bursa'daymış, sanki Türkiye'nin herhangi bir şehrindeymiş gibi hissettiğimiz, kendimizi evimizde hissettiğimiz ortamda bulunuyoruz." diye konuştu.

Fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij yayınları, TEDA projesi desteğiyle yabancı dillerde yayınlanan Türk edebiyatı eserleri ve güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileneceğini dile getiren Odabaş, Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi ve yayınlanmasına maddi destek sağlayan TEDA projesi kapsamında bugüne kadar 85 ülkede 60 dilde 3 bin 495 esere destek sağlandığına dikkati çekti.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının himayesinde düzenlenen fuar 9 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.???????

Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak

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Makedonya, Türkiye, Üsküp, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye, Kuzey Makedonya'daki kitap fuarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtılacak - Son Dakika


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