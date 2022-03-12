Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek - Son Dakika
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Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek

12.03.2022 13:14

Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek Türkiye'nin en eski mülki idare binası olduğu belirtilen 260 yıllık tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek

ELAZIĞ - Türkiye'nin en eski mülki idare binası olduğu belirtilen 260 yıllık tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları sürüyor.

Türkülere konu olup Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan tarihi Maden Hükümet Konağı, Osmanlı Padişahı III. Mustafa döneminde inşa edildi. Türkiye'nin en eski mülki idare binası olduğu belirtilen 260 yıllık tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle başlanıldı. Binada güçlendirme, sıva ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği Gezin ilçesindeki Mavi Göl Apartmanına 18 kilometre mesafede bulunan Maden ilçesindeki tarihi 260 yıllık Hükümet Konağı ise depremde zarar görmedi. Ağustos ayında restorasyon çalışmalarının bitmesiyle birlikte Hükümet Konağı yeniden kaymakamlık binası olarak hizmet verecek. Konağın yanında bulunan 118 yıllık tarihi saat kulesinin restorasyon çalışması ise 2018 yılında tamamlanmıştı.

Maden Hükümet Konağının tarihi hakkında bilgi veren ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, "Konağımız yaklaşık 260 yıllık bir konaktır. Hükümet Konağımız şuanda Kültür ve Turizm Bakanlığımız, vekillerimiz ile hükümetimizin verdiği destekle yeniden restoresi yapılıyor. Konak bölgenin ve bölge ilçelerinin tek hükümet konağı olarak bilinmektedir. Bölge tapuları ve çevre ilçelerdeki tüm tapu işlemleri burada yapılmaktaydı zamanında. İlçemiz heyelan ile karşı karşıya olduğu için kaymakamlık binamız heyelan bölgesinde kaldı. İlçemiz için çok önemli olan bu Hükümet Konağımız bundan sonra kaymakamlık binası olarak hizmet verecektir. 6,8 büyüklüğündeki depremde ne ilçemizde ne de tarihi hükümet konağımızda her hangi taş bile yerinden oynamamıştır zedelenmemiştir. 260 yıllık tarihi hükümet konağımız yeni baştan restore edilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunulacaktır" dedi.

Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek
Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek
Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek

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Hisarcık, Hükümet, Türkiye, Maden, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek - Son Dakika


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