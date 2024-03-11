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Türkiye'nin en eski Ramazan Bandosu Amasya'da: Tam 160 yıllık

AMASYA - Şehzadeler Şehri Amasya'da Ramazan aylarında 160 yıldır kaleye çıkarak konser veren bando, Türkiye'nin en eski Ramazan Bandosu olma özelliği taşıyor.

Kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendiriyorlar

Ramazan ayı boyunca tarihi Harşena Kalesi'nden konser veren Amasya Belediye Bandosu, 160 yıllık köklü geleneği sürdürmenin gururunu yaşıyor. Üstü açık otobüsten çaldıkları şarkılar ve marşlarla kent merkezinden kaleye tırmanan bando takımı, gelen istek parçalara da konserde yer veriyor. Kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendiren bando, Ramazan ayına coşku ve renk katıyor.

"Türkiye'de tekiz. 160 yıllık en eski Ramazan bandosuyuz"

Kültürel mirası devam ettirdikleri için gururlu olduklarını belirten Bando Şefi Hakan Dinçer, "20 yıldır bu bandodayım. Rakibimiz yok. Türkiye'de tekiz. 160 yıllık en eski Ramazan bandosuyuz" dedi.

"Birlik ve beraberlik ruhunu aşılıyor"

Elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bandoyla, vaktin dolduğunun ise top atışıyla duyurulduğunu anlatan Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Bandomuz Ramazan heyecanına coşku katıyor. Birlik ve beraberlik ruhunu aşılıyor" diye konuştu. Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1864 yılında iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan Ramazan topu, Belediye Başkanı Çelik tarafından ateşlendi.

İlk iftar topunun ateşlendiği programda bulunmaktan mutlu olan Amasya Valisi Yılmaz Doruk ise, "Ramazan ayının maddi, manevi manasına katkı sağlayan, güzelleştiren, coşku veren böyle gelenekleri yaşamaktan bende ziyadesiyle mutluyum" şeklinde konuştu.

Ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıkılan programa AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, belediye başkan adayları ve protokol üyeleri de katıldı.

"Bu geleneğimiz yaşatılsın"

Bando şefini telefonla arayıp "Kilo kilo elmalar" adlı şarkıyı isteyen 68 yaşındaki Nurettin Karademir, çocukluğundan bu yana Ramazan aylarında bu bandonun eserlerini dinlediğini hatırlatırken, Gülşen Özarı ise, "Bu geleneğimiz hiç bitmesin, tükenmesin, torunlarımızda görüp yaşatsın" ifadelerini kullandı.