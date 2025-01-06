Türkiye'nin Kültürel Değerleri İngiltere'de Tanıtılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'nin Kültürel Değerleri İngiltere'de Tanıtılacak

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Kütahya'dan sanatçı Abdurrahman Yıldız, İngiltere'de düzenlenecek kültür festivalinde Türkiye'nin geleneksel sanatlarını tanıtarak, ülkemizin kültürünü çok yönlü bir şekilde sergileyeceğini açıkladı.

06.01.2025 11:31  Güncelleme: 11:34
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Türkiye'nin kültür ve sanatı İngiltere'de tanıtılacak

KÜTAHYA - Kütahya'da bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Abdurrahman Yıldız, İngiltere'de gerçekleştirilecek büyük bir kültür festivaliyle Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtacaklarını duyurdu.

Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı da olan Kütahyalı sanatçı Abdurrahman Yıldız, Türkiye'nin çini, hat, ebru gibi geleneksel sanatlarını İngiltere'nin başkenti Londra'da bir festivale taşıyacaklarını belirtti. Yıldız, "Nisan ayında, Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği olarak İngiltere'de düzenlenecek geniş çaplı bir festivale katılacağız. Festivalde, saray sanatlarımızı, hat, çini ve ebru sanatlarını tanıtma imkanı bulacağız. Bu projede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görevlendirilecek diğer sanatçılarla birlikte çalışacağız. İngiltere Belediyesi, Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı ve büyükelçiliğimizle iş birliği içinde, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Yıldız, etkinlikte yalnızca geleneksel sanatların değil, Türk kültürünün farklı alanlarının da yer alacağını vurguladı. Abdurrahman Yıldız, Hacivat-Karagöz, folklor gösterileri ve Mertler Takımı'nın da festivalde sahne alacağını ifade ederek, "Bu etkinlikle Türkiye'yi sadece kültür ve sanat yönüyle değil, çok yönlü bir şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

10 Yıl önce İngiltere'de benzer bir etkinliğe katıldığını, ancak bu kez çok daha kapsamlı bir tanıtım yapılacağını dile getiren Yıldız, "Daha önceki tanıtımda acemiliğimizi yaşadık. Bu kez daha geniş bir organizasyonla, İngiltere'de ülkemizin değerlerini en güzel şekilde tanıtacağız. Kültür Bakanlığımıza ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin Kültürel Değerleri İngiltere'de Tanıtılacak - Son Dakika

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