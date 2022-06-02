Türkiye'nin kurumsal ilk "Model Gemi Yapımı Sergisi" Bursa'da düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin kurumsal ilk "Model Gemi Yapımı Sergisi" Bursa'da düzenlendi

02.06.2022 09:26

Türkiye'nin kurumsal ilk "Model Gemi Yapımı Sergisi" Bursa'da düzenlendiBURSA Türkiye'nin kurumsal ilk "Model Gemi Yapımı Sergisi" Bursa'da düzenlendi.

Türkiye'nin kurumsal ilk "Model Gemi Yapımı Sergisi" Bursa'da düzenlendi

BURSA Türkiye'nin kurumsal ilk "Model Gemi Yapımı Sergisi" Bursa'da düzenlendi.

Gemlik Halk Eğitim Merkez'ine bağlı kursiyerler, hocaları Mustafa Kahya'dan aldıkları eğitimle büyük gemileri ölçeklerle küçülttü. 1/16'dan 1/125 ölçeğe kadar küçültülen el yapımı minyatür gemiler Bursa Tayyare Kültür Merkez'inde sanatseverlerin izlenimine açıldı. Yapımı 3 ile 8 ay süren 30 gemi arasında en dikkat çekeni ise uzunluğu 125 metre olan buharsız gemi "Savarona" oldu. 16 kursiyerin el emeği harcayarak yaptığı gemiler 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. Karadeniz'in balıkçı teknelerinden, Osmanlı döneminin savaş gemilerine kadar uzanan minyatürleri görenler, hayranlıklarını gizleyemedi.

7 yıldır model gemi yapımı öğretmeni olan Mustafa Kahya, "Bursa'da kurumsal olarak açılan ilk gemi sergisi olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kursiyer arkadaşlarımızın el emeği ile 30 seriden oluşan tekneler 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. Ölçeklerle küçülttüğümüz bu gemilerin yapım aşaması 3 ile 8 ay sürüyor. En ufak gemimiz üç ayda tamamlandı. Fakat Atatürk'ün yatı Savarona çok fazla detay istediği için, bir kişinin günlük 4-5 saat çalışmasıyla 8 ay civarında tamamlandı. Gemileri satmak isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Bunların fiyat aralığı ise 2 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu

80 yaşındaki kursiyer Suat Onur ise, "30 yıl önce fabrikadan emekli oldum. Bu kursu 3 sene evvel pandemi sürecinde keşfettim. Çitalarla, aksesuarlarla gemileri yapıyoruz. Benim için güzel bir eğlence. Ortaya bir eser çıkartıyoruz ve bu beni mutlu ediyor. Zamanım oldukça bu işi sürdüreceğim" dedi.

Türkiye'nin kurumsal ilk Model Gemi Yapımı Sergisi Bursa'da düzenlendi
Türkiye'nin kurumsal ilk Model Gemi Yapımı Sergisi Bursa'da düzenlendi
Türkiye'nin kurumsal ilk Model Gemi Yapımı Sergisi Bursa'da düzenlendi
Türkiye'nin kurumsal ilk Model Gemi Yapımı Sergisi Bursa'da düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Savarona, Türkiye, Bursa, Gemi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin kurumsal ilk 'Model Gemi Yapımı Sergisi' Bursa'da düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin kurumsal ilk "Model Gemi Yapımı Sergisi" Bursa'da düzenlendi - Son Dakika
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