Türkiye'nin sürdürülebilir turizm çalışmaları Londra'da TGA'ya ödül kazandırdı - Son Dakika
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Türkiye'nin sürdürülebilir turizm çalışmaları Londra'da TGA'ya ödül kazandırdı

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Türkiye\'nin sürdürülebilir turizm çalışmaları Londra\'da TGA\'ya ödül kazandırdı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Londra'daki TTG Travel Industry Awards 2026'da ödüle değer görüldüğünü duyurdu. TGA, bu yıl ilk kez verilen Destination for Change ödülünü kazanırken, program kapsamında 2 bin 500'ü aşkın tesis GSTC sertifikası aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sürdürülebilir turizm programımızla konaklama tesislerimizde çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırıyor, erişilebilir halk plajlarımızla herkesin denizden ve tatilden yararlanabilmesi için imkanlarımızı artırıyoruz" dedi.

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm ve erişilebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar, İngiltere seyahat sektörünün yayınlarından Travel Trade Gazette (TTG) tarafından düzenlenen TTG Travel Industry Awards 2026'da ödüle layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye sürdürülebilir ve erişilebilir turizm alanında uluslararası bir ödül daha kazandırıldığını belirtti. Erişilebilir halk plajlarıyla herkesin denizden yararlanabilmesi için imkanları çeşitlendirdiklerini dile getiren Ersoy, kazandığı ödülden dolayı TGA ekibini tebrik etti.

Ödül bu yıl ilk kez verildi

Londra'daki The Roundhouse'da sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, bu yıl ilk kez verilen 'Destination for Change' ödülünün sahibi TGA oldu. Ödül; yerel toplulukları ve ziyaretçileri gözeten, çevreye duyarlı ve kapsayıcı bir turizm anlayışını somut uygulamalarla hayata geçiren destinasyonları öne çıkarmayı amaçlıyor. Jüri değerlendirmesinde, Türkiye'nin turizm stratejisini geniş ölçekte uygulamaya koyarak ölçülebilir sonuçlar elde etmesine dikkat çekildi. Özellikle konaklama tesislerinin sürdürülebilirlik sertifikasyonu ile turizmde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar öne çıktı.

Sürdürülebilirlik standartları ülke geneline yayıldı

Türkiye, 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet düzeyinde anlaşma imzalayarak başlattığı iş birliği kapsamında, Türkiye Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Programı'nı hayata geçirdi. Programla sürdürülebilirlik standartları ülke genelindeki konaklama tesislerine yayılırken, 2 bin 500'ü aşkın tesis uluslararası GSTC sertifikası almaya hak kazandı.

Başvuruda erişilebilir halk plajları öne çıkarıldı

TGA'nın ödül başvurusunda, Türkiye'nin farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin turizm faaliyetlerine eşit biçimde katılımını destekleyen uygulamaları da yer aldı. Başvurunun erişilebilirlik bölümünde özellikle halk plajlarında yürütülen çalışmalar öne çıkarıldı. Herkesin denizden ve tatil imkanlarından yararlanmasını kolaylaştıran erişilebilir halk plajları, Türkiye'nin kapsayıcı turizm yaklaşımının somut örnekleri arasında sunuldu.

"Erişilebilir halk plajlarımızla herkesin denizden ve tatilden yararlanabilmesi için imkanlarımızı artırıyoruz"

Turizmde hedeflerini somut adımlarla hayata geçirdiklerini vurgulayan Ersoy, "Sürdürülebilir turizm programımızla konaklama tesislerimizde çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırıyor, erişilebilir halk plajlarımızla herkesin denizden ve tatilden yararlanabilmesi için imkanlarımızı artırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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