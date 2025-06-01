Türkiye-Peru İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı

Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında başkent Lima'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Peru Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğindeki resmi törene Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri ile Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli katıldı.

Etkinlikte Peru Posta İdaresi SERPOST tarafından hazırlanan hatıra pulu ile Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından basılan kişisel pullu özel zarf tanıtıldı.

"İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye" Konferansı

Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Peru Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Lima'nın önde gelen özel yükseköğretim kurumlarından San Ignacio de Loyola Üniversitesinde (USIL) "İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye" başlıklı iki konferans verdi.

Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılı dolayısıyla 21 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığı Inca Garcilaso Kültür Merkezi'nde flüt konseri düzenlendi.

Resitalde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, klasik ve modern dönem Türk bestecilerinin eserlerini seslendirdi.

Etkinliğe Peru Dışişleri Bakanlığı, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye ile Peru arasındaki işbirliği imkanları ele alındı

Türkiye ile Peru arasında Siyasi İstişare Mekanizması'nın 8. Toplantısı Lima'da yapıldı.

Toplantıya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Peru adına da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Luis Alberto Campana başkanlık etti.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği imkanları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Peru Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Balkan, Lima ziyareti vesilesiyle 27 Mayıs'ta San Ignacio de Loyola Üniversitesinde Türk dış politikasına ilişkin konferans verdi.