Türkiye, Turizmde Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye, Turizmde Zirveye Çıkıyor

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23.05.2025 14:06
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Türkiye, Turizmde Zirveye Çıkıyor
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Bakan Ersoy, 2025'te 64 milyar dolar gelir hedeflediklerini duyurdu. Antalya, dünya turizminde önemli yer edindi.

Türkiye, Dünyanın en çok takip edilen turizm ülkesi oldu

Antalya, Dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldi

Bakan Ersoy: "2025'te turizmde yeni rekorlara imza atacağız"

"Hedefimiz 2025'te 64 Milyar Dolar turizm geliri"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yaptığı açıklamada 2024'ün turizmde tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olduğunu belirterek, 2025 yılı hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, "Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin Mayıs Ayı Geleneksel Buluşması'na katıldı. Ersoy, Antalya'nın turizm potansiyelini, 2024'teki başarıları ve 2025 vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

"2024'te rekor kırdık, hedefimiz 2025'te 64 milyar dolar gelir"

2025 yılına ilişkin değerlendirmelere geçmeden önce, 2024 yılına değinen Bakan Ersoy, "2024 yılı, Türkiye turizmi adına tarihi rekorlar kırılan bir dönem oldu. Şükürler olsun ki yıl içinde hedeflerimizi yukarı yönlü revize ederek, 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle yılı tamamladık. 2017 ile 2024 arasında turist sayısında yüzde 64, turizm gelirlerinde ise yüzde 95,5 oranında bir artış elde ettik. Gecelik gelir, 2017'de 75 dolar iken 2024'te 108 dolara, 2025'te ise 116 dolara ulaştı. 2025 yılı için hedefimiz 64 milyar dolar turizm geliridir" dedi.

"Antalya sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil"

Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm bölgelerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Bakan Ersoy, "Bu başarı, doğal güzelliklerimizle birlikte yürüttüğümüz stratejik tanıtım çalışmaları ve yerel paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü işbirliklerinin bir sonucudur. Antalya'da turizm işletmelerinin yüzde 81'inden fazlası sürdürülebilir turizm belgesine sahip. Gece Müzeciliği gibi yenilikçi uygulamalarla turistik hareketliliği çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Alanya, Aspendos ve Side gibi bölgelerin gece saatlerinde de açık olması bu vizyonun bir parçasıdır" diye konuştu.

Tanıtımda dijital başarı: "Get Lost with WIZZ 138 milyon görüntülenmeye ulaştı"

2024 yılında Antalya'da gerçekleşen 46 etkinlikte, 32 ülkeden 697 kişiyi ağırlandığını belirten Ersoy, "2025 yılının ilk dört ayında bu sayı bin 288'e çıktı. Get Lost with WIZZ kampanyamız 138 milyon görüntülenmeye ulaşarak tarihin en başarılı kampanyalarından biri olmuştur. Go Türkiye platformu üzerinden 2024'te 901 milyon, 2025 yılı içinde ise 176 milyonun üzerinde dijital gösterim elde ettik. Bugün 4,5 milyon TikTok, 5,1 milyon YouTube ve 3,8 milyon Instagram takipçisine ulaştık. Bu rakamlarla dünya çapında en çok takip edilen ülke tanıtım hesabına sahibiz" dedi.

"2024 yılında yurtdışından bin 149 eserin iadesini sağladık"

Geleceğe Miras projesi kapsamında, arkeolojik alanlarda 12 ay süren kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Ersoy, "2024 yılında yurtdışından bin 149 eserin iadesini sağladık. Kültürel zenginliklerimizi korumak ve dünya ile paylaşmak adına önemli adımlar atıyoruz. Ayrıca Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile imzalanan iş birliği kapsamında yürüttüğümüz sürdürülebilir turizm programı, Türkiye'yi uluslararası alanda örnek bir konuma getirdi" ifadelerini kullandı.

"2025 yılında turizmde yine rekorlar kıracağız"

"Bu kadar emeğin karşılığı olarak 2025 yılı da turizmde yine rekorlar kıracağımız bir yıl olacaktır" diyen Ersoy, "Temel hedefimiz çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği gözeterek turizm faaliyetlerini 81 ilimize ve yılın 12 ayına yaymaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye, Turizmde Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

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