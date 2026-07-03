Tuzla\'da 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçenin tarihine ışık tutan ve yaklaşık 30 yıldır atıl durumda bulunan Antik Mendirek ve çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi. İstanbul'un dolgu alanı olmayan nadir tarihi kıyılarından biri olan bölge, işgallerden arındırılarak, aslına uygun peyzaj düzenlemeleriyle halkın kullanımına sunuluyor.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Bizans döneminden günümüze uzanan ve su altı kültür mirasıyla dikkat çeken Antik Mendirek bölgesini ziyaret etti. Cafer Bey Sokağı'nın denize açılan kısmında yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Bingöl, bölgenin tarihi dokusunu koruyarak Tuzlalılara denize sıfır yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını müjdeledi.

"30 yıldır girilmeyen alanı vatandaşlarımıza açıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bölgenin geçmişteki bakımsız ve işgal edilmiş haline dikkat çekerek şunları söyledi:

"Antik Mendirek, 30 yıldır girilmeyen bir alandı. Cafer Bey Sokağı'nın denize ulaşan bu kısmı, İstanbul'un dolgu alanı olmadan günümüze kalabilmiş nadir tarihi alanlarından biri. Burayı öncelikle araç trafiğine kapatıyoruz. Arka tarafta yeni bir yol açarak trafiği düzenledik. Belediye mülkiyetinde olmasına rağmen geçmişte ücretli bir şirket tarafından işletilen otoparkı, kapasitesini iki katına çıkararak ücretsiz bir otoparka dönüştürüyoruz. Ciddi bir işgali sonlandırarak Tuzlalılara denize sıfır, yepyeni bir buluşma ve yeşil alan kazandırıyoruz."

Su altından 2000 yıllık amforalar çıktı

Bölgenin arkeolojik değerine vurgu yapan Başkan Bingöl, "Bu bölgede 2 bin yıl önceden kalma bir antik mendirek var. Yaptığımız dalışlar sonucunda bu alanda tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan amforalar bulduk. Gerçek anlamda tarihi bir noktadayız ve bu benzersiz mirası koruyarak geleceğe taşımak bizim görevimiz" dedi.

Başkan Bingöl kıyıda vatandaşlarla buluştu

İncelemeleri sırasında bölgede vakit geçiren vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Eren Ali Bingöl, "Burayı yakında tamamen araç trafiğine kapatacağız. Arka tarafta yeni yolu açtık zaten. Araçlar çekilince burası muazzam bir görüntüye kavuşacak. Biliyorsunuz burası tamamen işgal altındaydı, o işgali söktük attık. Tuzla için acayip güzel bir nokta haline geliyor" diye konuştu.

Geçmişten geleceğe korunan miras: Tuzla Antik Mendireği

Antik çağlardan Bizans dönemine kadar deniz ticaretine hizmet eden ve gemilere sığınak olan Tuzla Antik Mendireği, yüzyıllar içinde yaşanan depremler ve deniz seviyesinin yükselmesiyle büyük ölçüde sular altında kaldı. Günümüzde etkileyici bir taş silueti olarak varlığını sürdüren alan, 1998 yılında doğal ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Bizans dönemi iskele kalıntıları ve 2 bin yıllık amforaları barındıran bu eşsiz alan, 1. ve 3. derece sit alanı statüsüyle korunuyor. Tuzla Belediyesi, sit alanı hükümlerine ve tarihi dokuya sadık kalarak yürüttüğü peyzaj çalışmalarıyla, alanı hem bir kültür koridoru hem de vatandaşların nefes alabileceği kamusal bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL