Tyana Antik Kenti'nde 18 Mezar Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tyana Antik Kenti'nde 18 Mezar Gün Yüzüne Çıkarıldı

11.07.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde Geç Roma Dönemi'ne ait 18 mezar bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, sekizgen planlı kilisede Geç Roma Dönemi'ne tarihlenen 42 mezardan 18'i gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda, dönemin gömü gelenekleri, sosyal yaşamı ve Tyana Antik Kenti'nin tarihi dokusuna ilişkin önemli verilere ulaşılıyor.

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, AA muhabirine, antik kentte 2026 yılı kazılarının 1 Nisan'da başladığını söyledi.

Çalışmalarda dördüncü aya girdiklerini belirten Doğanay, "Çalışmalarımızın merkezinde Tyana su kemerlerinin turizme ve ekonomiye kazandırılması yer almakta. Bu aylarda Tyana'nın simge yapılarından sekizgen planlı kilisenin orta nefinde (Kiliselerde giriş ile sunak arasındaki en geniş ve en yüksek ana koridor) kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Kazılarımız son derece iyi ve hızlı gidiyor. Birçok ekiple çalışıyoruz. Tyana'nın turizme kazandırmak istediğimiz alanlarından birisi de bu kilise." dedi.

Kazı heyetinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal da insan iskeleti kalıntılarını incelemek üzere çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Mezarların antik kilisenin batı nefinde olduğunun tespit edilmesiyle bu alana yoğunlaşmaya başladıklarını anlatan Erdal, "2 yıldır burada kazılar yaparak mezarları gün ışığına çıkartıyoruz. Önceki yıllarda insan iskelet kalıntılarının antropolojik analizleri yapılmadığı için kazılara katıldım. Kilise, Hristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren yapılmaya başlanmış, farklı dönemlerde elden geçirilmiş. Buranın nekropol alanı olarak kullanılmış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"4 aşamalı mezarlık olarak kullanıldığını gösteriyor"

Erdal, mezarlardaki iskeletlerin dönemlerini incelediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk yaptığımız çalışmalar bize kilisede tek evreli değil, çok katmanlı mezarların olduğunu gösterdi. Stabil düzende mezar kazacağımızı beklerken çalışmaların ilerlemesiyle tabaka mezarların da çoğunlukta olduğunu gördük. Veriler buranın 4 aşamalı mezarlık olarak kullanıldığını gösteriyor. 4. yüzyıl civarında hatta Geç Roma Dönemi'nden kalma birtakım yapıların üzerine inşa edildiğini ve yaklaşık 10. yüzyıldan sonra da kilisenin terk edildiğini görüyoruz. İlk gömüler bize buranın halk gömüsü olarak kullanılmış olduğunu işaret ediyor."

"Yaklaşık 42 mezar tespit edip, bunların 18'ini açtık"

Alt tabakalarda daha nitelikli mezarlar bulmaya başladıklarına dikkati çeken Erdal, bu mezarların, kilisenin ilk evrelerinde buraya gömülen kişilerin özel statüye sahip bireyler olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Mezar tespit çalışmalarına geçen yıl başladıklarını anımsatan Erdal, "Geçen seneden hazırlanmış 25 mezar vardı, mezarların etrafını temizlerken sayının arttığını gördük ve yaklaşık 42 mezar tespit edip, bunların 18'ini açtık, 2 mezarı daha bu sezon açacağız, 22 mezarı da önümüzdeki sezon çalışmak üzere hazır şekilde bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kemerhisar, Kültür, Niğde, Sanat, Yaşam, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tyana Antik Kenti'nde 18 Mezar Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti
Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp’in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı
KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 12:14:03. #7.12#
SON DAKİKA: Tyana Antik Kenti'nde 18 Mezar Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.