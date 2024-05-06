TYB Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi İşbirliğiyle Gazze Konulu Kısa Film Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

TYB Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi İşbirliğiyle Gazze Konulu Kısa Film Yarışması Düzenlenecek

TYB Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi İşbirliğiyle Gazze Konulu Kısa Film Yarışması Düzenlenecek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle Gazze konulu kısa film yarışması düzenleneceğini duyurdu. Yarışmanın amacı uluslararası platformda farkındalık oluşturmak ve katılımcılara önemli bir ses verme fırsatı sunmaktır. 'Soykırıma Karşı Gazze'nin Çığlığı' konulu yarışma, kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler en fazla 20 dakika uzunluğunda olan filmlerini belirlenen adreslere gönderebilecekler. Yarışma sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve ödül töreni Meram Belediyesi Tantavi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

06.05.2024 15:07
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesinin işbirliğinde Gazze konulu kısa film yarışması düzenlenecek.

TYB Konya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, kısa film yarışması aracılığıyla uluslararası platformda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ve katılımcılara önemli bir ses verme fırsatı sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, katılımcılara şu çağrıda bulunuldu:

"Kısa filmlerinizle dünyaya bir mesaj gönderin. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle 'Soykırıma Karşı Gazze'nin Çığlığı' konulu kısa film yarışması düzenleniyor. Gazze'nin yaşadığı insani krize dikkati çekmeyi, bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışma 'kurmaca, belgesel ve animasyon' olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya gönderilen filmlerin yayın hakları Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne ait olacaktır."

Açıklamaya göre, katılımcılar 13 Eylül'e kadar en fazla 20 dakika uzunluğundaki yapımlarını şahsen, kargo veya çevrim içi olarak Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin belirlediği adreslere gönderebilecek.

Yarışma sonuçları, resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve dereceye girenler bilgilendirilecek.

Ödül töreni, Meram Belediyesi Tantavi Kültür Merkezi'nde yapılacak ve her kategoride birinciye 15 gram, ikinciye 10 gram, üçüncüye ise 5 gram altın verilecek.

Ulusal yarışmanın şartnamesine ve başvuru için gerekli bilgilere, TYB Konya Şubesinin https://www.tybkonya.org.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat TYB Konya Şubesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi İşbirliğiyle Gazze Konulu Kısa Film Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika

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