Uçurtmanın Kuyruğu Sahne Alıyor

Kültür Sanat

"Uçurtmanın Kuyruğu" oyunu 21 Aralık'ta Küçükçekmece'deki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Savaş Dinçel'in yazdığı, Barış Dinçel'in yönettiği oyunda Gün Koper ile Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor.

110. yıl etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrolarının klasik ve çağdaş oyunları, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sezon boyunca seyircinin beğenisine sunulacak.