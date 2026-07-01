Uluğbey Köyü'nde Kültür Evi Açıldı - Son Dakika
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Uluğbey Köyü'nde Kültür Evi Açıldı

Uluğbey Köyü\'nde Kültür Evi Açıldı
01.07.2026 14:14
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İsmail Boyacı, 13 yıllık birikimini Uluğbey köyündeki kültür evinde sergiliyor.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyünde yaşayan İsmail Boyacı, hobi olarak 13 yıl önce biriktirmeye başladığı tarihi ve kültürel öneme sahip çok sayıda objeyi, "kültür evi" olarak adlandırdığı köy evinde sergiliyor.

Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine uzanan çok sayıda objenin sergilendiği ev, ziyaretçilerine Anadolu'nun kültürel mirasını yakından tanıma imkanı sunuyor.

Koleksiyonun en dikkat çeken bölümlerinden birini, Anadolu'nun farklı bölgelerinde kullanılmış yaklaşık 200 gelin fesi oluşturuyor. Altın, gümüş ve pirinç paralarla süslenen fesler, geleneksel kadın giyim kültürünün önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Kültür evinde ayrıca, II. Abdülhamid dönemine ait atama beratları, ıslak imzalı Osmanlı belgeleri, eski kitaplar, radyolar, plaklar, dikiş makineleri, silahlar ve günlük yaşamda kullanılan çok sayıda tarihi eşya sergileniyor. Geleneksel tarım aletleri de koleksiyonun önemli parçaları arasında bulunuyor.

Tekstil bölümünde ise yaklaşık 100 yıllık gelinlikler, üçetekler, şalvarlar, Tokat yazmaları ile yüzlerce el işi oya örneği yer alıyor. Koleksiyon, Anadolu'nun geleneksel giyim kültürünü yansıtan zengin örnekleri bir araya getiriyor.

-"Eserlerin büyük bölümünü kendi imkanlarımla topladım"

İsmail Boyacı, gazetecilere, koleksiyondaki eserlerin büyük bölümünü yıllar içerisinde kendi imkanlarıyla temin ettiğini söyledi.

Uluğbey köyünde eski evlerin zamanla yıkılması nedeniyle yöreye ait birçok kültürel değerin kaybolduğunu belirten Boyacı, eksik kalan eserleri bit pazarları, müzayedeler ve antikacılardan satın aldığını ifade etti.

Koleksiyonda yer alan eserlerin çok azının köyden temin edildiğini dile getiren Boyacı, "Burada sergilenen eserlerin belki 40-50 tanesi köyümüzden çıkmıştır. Diğerlerinin tamamını para vererek temin ettim." dedi.

Geçmişten bugüne ulaşan kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını kaydeden Boyacı, "Elimden geldiğince bu eserleri koruyarak doğup büyüdüğüm topraklara hizmet ettiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Boyacı, Isparta Valiliği desteğiyle köyde 1935 yılında imece usulüyle inşa edilen tarihi ilkokul binasının restore edildiğini belirterek, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapının müze olarak hizmete açılmasının planlandığını anlattı.

Yeni müzede her odanın farklı bir koleksiyona ayrılacağını aktaran Boyacı, kendi koleksiyonundaki parçaların da burada sergilenmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluğbey Köyü'nde Kültür Evi Açıldı - Son Dakika

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