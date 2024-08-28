Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 51 film finale kaldı

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Adana'da bu yıl 31'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki 3 farklı kısa film yarışmasında, 51 film jüri karşısına çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda toplam 51 kısa film finale kaldı.

Akademisyenler Kıvanç Türkgeldi, Ece Vitrinel ve Zehra Yiğit, ön jüri olarak Uluslararası Kısa Film Yarışması için başvuruda bulunan 51 ülkeden 535 filmi değerlendirdi.??????? Ön jürinin 8 ülkeden seçtiği 20 filmi, finalde jüri üyeleri oyuncu Elit Andaç Çam ile yönetmenler Najwa Najjar ve Nehir Tuna değerlendirmeye alacak.

Öğrenci Kısa Film Yarışması'na ise 201 başvurudan 26'sı, ön jüri Arzu Görgülü, Özgür İpek ve Seher Şeylan'ın değerlendirmesiyle kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma kategorilerinde finalde yarışmaya hak kazandı. Buradaki 26 filmi, jüri üyeleri oyuncu Bülent Emrah Parlak, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen Tufan Taştan değerlendirecek.

Adana'da çekilmiş kısa filmlerin yer aldığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu'nun jüriliğini yapacağı Adana Kısa Film Yarışması'nda da 5 film finalde yarışacak.

Ödüller, 28 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.