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"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 1-5 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika

"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 1-5 Şubat'ta yapılacak

29.11.2021 11:56
"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 1-5 Şubat'ta yapılacak

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından bu sene 3. kez düzenlenecek "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 1-5 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından bu sene 3. kez düzenlenecek "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 1-5 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Devlet Konservatuvarı organizasyonunda düzenlenen festival ve yarışmanın jürisinde devlet sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Dr. Gökhan Aybulus, Doç. Dr. Jerfi Aji, Doç. Dr. Yuriy Sayutkin ve Cem Babacan yer alacak.

Piyano yarışmasına, konservatuvarlar, güzel sanatlar liseleri, müzik fakültelerinde öğrenim gören veya mezun olan 6-26 yaş arası piyanistlerle uluslararası piyano yarışmalarında derece alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

Piyano festivaline ise profesyonel veya hobi olarak piyano dersi alan 6-26 yaş arasındaki tüm gençler katılım sağlayarak hünerlerini gösterme fırsatı elde edecek.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi düzenlenen ve bu yıl yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan festival ve yarışmaya başvurular, 15 Aralık'a kadar "rhapsody.cu.edu.tr" adresinden yapılabilecek.

Çukurova Üniversitesi, Gülsin Onay, Festival, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması' 1-5 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 1-5 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika
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