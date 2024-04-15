Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Amazon ve Titanlar Sanat Buluşması, İzmir'de başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende sanatçılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı seslendirdi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Birlik Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, yaptığı konuşmada, Akdeniz çanağında savaşın mazlum halkları kuşattığı bir zaman diliminde barış, özgürlük ve demokrasi talebiyle alanlara çıktıklarını söyledi.
Savaşların devam ettiği bir dünyada sanatçıların evlerine kapanma lüksünün olmadığını dile getiren Işıkhan, "Çünkü sanatçılar, yeryüzünün tanıklarıdır, vicdanıdır. O vicdanı taşıyan sanatçılar, gerek eylemleriyle gerekse sanatsal üretimleriyle bunu ifade ederler. En son örneğiyle Filistin'de, Gazze'de anneleri, çocukları ve yaşlıları öldüren o kurşunlara karşı bizler barışı, sevgiyi ve kardeşliği savunacağız ve sonuçta biz kazanacağız." dedi.
Konuşmanın ardından buluşmaya katılan sanatçılar, farklı dallardaki performanslarını sergiledi. Gösterinin ardından Uluslararası Amazon ve Titanlar Sanat Buluşması etkinliklerinin devam edeceği Konak Metro Galeri'ye kortej yürüyüşü yapıldı.
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