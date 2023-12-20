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Uluslararası Mitoloji Film Festivali Başlıyor

Türk Musiki Araştırmaları Vakfı öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali yarın başlıyor. Festivalde film gösterimleri, konferanslar ve ödül töreni yer alacak.

Uluslararası Mitoloji Film Festivali Başlıyor
20.12.2023 - 10:22,
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Türk Musiki Araştırmaları Vakfı öncülüğünde ilki düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekçileri arasında olduğu festivalin ilk gününde Yaşar Üniversitesinde yönetmen Christophe Gans'ın "Güzel ve Çirkin" filmi gösterilecek. Film gösterimi öncesinde Doç. Dr. Yasemin Polat, "Mitolojide güzellik ve iyilik" kavramları üzerine bir konferans verecek. Konferans saat 15.00'te film gösterimi saat 16.00'da başlayacak.

Festivalin ikinci gününde Yaşar Üniversitesinde, saat 15.00'te Doç. Dr. Pınar Fedakar ile yazar Gülşah Elikbal, "Türk Mitolojisi", saat 15.30'da da Doç. Dr. Seçkin Sarpkaya, "Sinema ve Dizilerde Mitoloji" başlıklı konferans verecek. Konferansların ardından Japon yönetmen Goro Miyazaki'nin anime filmi "Yerdeniz Öyküleri" gösterilecek.

Aynı gün İzmir Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te yönetmen Alice Winocour'un "Proxima", saat 16.30'da yönetmen Isao Takahata'nın "Prenses Kaguya Masalı" saat 19.30'da da yönetmen Luc Besson'un "5. Güç" filmi sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin üçüncü ve son gününde ise Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlenecek.

19.00'da başlayacak etkinlikte genç arp sanatçısı Zeynep Duru Güleç sahne alacak, Prof. Dr. Akın Ersoy, "İzmir Mitolojisi" başlıklı konferans verecek.

Festivalde tüm film gösterimleri ile konferanslar, ücretsiz olacak.

Festival direktörü yazar Gülşah Elikbank, AA muhabirine, yarın ilki başlayacak festival öncesinde heyecanlı olduklarını belirtti.

Çin menşeli bir film platformu yöneticilerinin de festivali takip edeceğini aktaran Elikbank, festivali Çin'e de taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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