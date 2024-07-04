Kültür Sanat

Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali"nde 6 ülkenin dansçıları gösteri yaptı.

Festival kapsamında kent merkezinde kortej oluşturuldu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin de katılımıyla Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşte, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekiplerine vatandaşlar da eşlik etti.

Daha sonra Vilayet Meydanı'nda 6 ülkenin dans ekiplerinin sergilediği performans vatandaşlardan alkış aldı.

Birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar, yarışmalar ve gösterilerin düzenleneceği festival 7 Temmuz'da sona erecek.