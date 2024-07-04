Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'nde 6 Ülkenin Dansçıları Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'nde 6 Ülkenin Dansçıları Gösteri Yaptı

Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'nde, Sivrihisar Belediyesi tarafından 6 ülkenin dansçıları gösteri yaptı. Festival kapsamında kent merkezinde kortej oluşturuldu ve Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekipleri, vatandaşların da eşlik ettiği yürüyüşte yer aldı. Vilayet Meydanı'nda gerçekleşen performanslar ise büyük alkış aldı. Festival, birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar, yarışmalar ve gösterilerle 7 Temmuz'da sona erecek.

04.07.2024 21:35
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Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali"nde 6 ülkenin dansçıları gösteri yaptı.

Festival kapsamında kent merkezinde kortej oluşturuldu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin de katılımıyla Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşte, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekiplerine vatandaşlar da eşlik etti.

Daha sonra Vilayet Meydanı'nda 6 ülkenin dans ekiplerinin sergilediği performans vatandaşlardan alkış aldı.

Birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar, yarışmalar ve gösterilerin düzenleneceği festival 7 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

Yılmaz Büyükerşen, Bulgaristan, Sivrihisar, Eskişehir, Ukrayna, Türkiye, Kosova, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'nde 6 Ülkenin Dansçıları Gösteri Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'nde 6 Ülkenin Dansçıları Gösteri Yaptı - Son Dakika
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