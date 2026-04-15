Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi Çorum\'da Açıldı

Çorum'da 4 ülkeden 51 ressamın eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Vakıf 19 Çorumlular Vakfı tarafından Dünya Hitit Günü etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve İran'dan sanatçıların Hitit medeniyetinin figürlerinden oluşan tabloları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörü heykeltıraş Hüsna Dişbudak, AA muhabirine, farklı tarzlara sahip ressamların sergide bir araya geldiğini söyledi.

Ressamların Çorum'u ve Hititler'i incelediğini ve kendi dillerinde yorumladığını belirten Dişbudak, "Bu, uluslararası bir sergi. İran'dan, Rusya'dan ve Türkmenistan'dan sanatçılarımız var. Ayrıca İstanbul, Antalya, Mersin gibi farklı şehirlerden de katılan sanatçılarımız var." dedi.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan da başkenti Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hititler'in baharın gelişini çok önemsediğini, bu nedenle 15 Nisan'ı Dünya Hitit Günü ilan ettiklerini dile getirerek, 6 yıldır kutlama programları düzenlediklerine dikkati çekti.

Çorum'u tanıtmak amacıyla geçmişte Ankara'da düzenlenen etkinliklerin bu yıl Çorum'da yapıldığını, yurt dışındaki birçok ülkeden de etkinlik yapmak üzere davet aldıklarını anlatan Bilan, "Hitit uygarlığı üzerinden ilimizi, kültürümüzü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istiyoruz. Zaten bu da uluslararası bir sergi. Dışarıdan gelen sanatçımız da var. Amacımız ilimizi tanıtmak." diye konuştu.

Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 1 hafta boyunca gezilebilecek.