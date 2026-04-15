Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi Çorum'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi Çorum'da Açıldı

Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi Çorum\'da Açıldı
15.04.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 4 ülkeden 51 ressamın eserlerinin yer aldığı sergi, Dünya Hitit Günü etkinlikleri kapsamında açıldı.

Çorum'da 4 ülkeden 51 ressamın eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Vakıf 19 Çorumlular Vakfı tarafından Dünya Hitit Günü etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve İran'dan sanatçıların Hitit medeniyetinin figürlerinden oluşan tabloları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörü heykeltıraş Hüsna Dişbudak, AA muhabirine, farklı tarzlara sahip ressamların sergide bir araya geldiğini söyledi.

Ressamların Çorum'u ve Hititler'i incelediğini ve kendi dillerinde yorumladığını belirten Dişbudak, "Bu, uluslararası bir sergi. İran'dan, Rusya'dan ve Türkmenistan'dan sanatçılarımız var. Ayrıca İstanbul, Antalya, Mersin gibi farklı şehirlerden de katılan sanatçılarımız var." dedi.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan da başkenti Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hititler'in baharın gelişini çok önemsediğini, bu nedenle 15 Nisan'ı Dünya Hitit Günü ilan ettiklerini dile getirerek, 6 yıldır kutlama programları düzenlediklerine dikkati çekti.

Çorum'u tanıtmak amacıyla geçmişte Ankara'da düzenlenen etkinliklerin bu yıl Çorum'da yapıldığını, yurt dışındaki birçok ülkeden de etkinlik yapmak üzere davet aldıklarını anlatan Bilan, "Hitit uygarlığı üzerinden ilimizi, kültürümüzü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istiyoruz. Zaten bu da uluslararası bir sergi. Dışarıdan gelen sanatçımız da var. Amacımız ilimizi tanıtmak." diye konuştu.

Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 1 hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi Çorum'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 19:44:47. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi Çorum'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.