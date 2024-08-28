Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

TARIM ve Orman Bakanlığı, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 13 yıldır düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan '14'üncü Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na başvuruların 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

28.08.2024 11:27
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TARIM ve Orman Bakanlığı, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 13 yıldır düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan '14'üncü Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na başvuruların 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Geleneksel hale gelen 'Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' bu yıl '14'üncü Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' (UTOİFY) adıyla düzenleniyor. 'Genel', 'Çiftçi', 'Öğrenci', 'Tema', 'Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları' ile 'DenizBank Çalışanları' olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın 2024 yılı 'Tema Kategorisi'nin konusu 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olarak belirlendi. Yarışmacılar; tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Başvuruların 22 Nisan'da başladığı yarışmaya yoğun ilgi gösteriliyor. 31 Ağustos 2024 tarihine kadar eser gönderilebilecek yarışmada 14 dalda toplam 720 bin TL tutarında ödül verilecek" denildi.

SEÇİCİ KURUL LARI BELİRLEYECEK

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Işık Sezer, foto muhabiri Ümit Bektaş, kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel ve görsel danışman Serkan Turaç'ın bulunduğu aktarıldı. Yarışma sonuçlarının 23 Eylül-23 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanacağı belirtilerek, "Daha sonra düzenlenecek törenle kategorilerinde dereceye giren eserlere ödülleri verilecek. Yarışmayla ilgili şartlara https://www.tarimormaninsan.com adresinden ulaşılabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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